強制檢測｜增63處所　旺角好景一品雞煲、康怡廣場樂拉麵上榜

本港疫情反彈，醫務衞生局今日（7日）公布強制檢測公告，有63個地點納入名單，當中有兩間食上榜，分別是旺角好景中心的一品雞煲火鍋及鰂漁涌康怡廣場的樂拉麵；強檢大廈有57幢，分布屯門龍門居、將軍澳日出康城 Sea To Sky、將軍澳峻瀅 II 、牛頭角淘大花園等；強檢處所有賽馬會匡智小西灣工場，另有3幢大廈污水樣本呈陽性，所有曾在指定時段到訪人士，須在明日（8日）及後日（9日）強檢。



▼7月7日強制檢測公告▼



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根據強檢公告，在強檢食肆方面，凡於本月3日傍晚6時45分至晚上7時45分，到訪旺角花園街 2-16 號好景商業中心 2 樓一品雞煲火鍋，及本月3日下午2時30分至3時30分到過鰂魚涌康怡廣場北座 1 樓F 10 號鋪樂拉麵的人士。

57幢強檢大廈 包括日出康城 Sea To Sky

在強檢大廈方面，共有57幢，新界區有馬鞍山泓碧 5 座、屯門龍門居 11 座、青衣藍澄灣 5 座、荃灣海濱花園海雲閣、荃灣爵悅庭南爵軒、將軍澳日出康城 Sea To Sky 3 座、將軍澳峻瀅 II 第 3 座等；九龍區有長沙灣宇晴軒 3 座、紅磡家維邨家定樓、牛頭角淘大花園 I 座等；港島區有上環差館上街 8 號尚雅苑、跑馬地景光街 19-21 號珍慶樓、鰂魚涌康怡花園 R2 座等，所有曾於本月1至7日到訪兩小時人士須強檢。

曾到賽馬會匡智小西灣工場須強檢

強檢處方面，曾在6月25日至本月7日，在柴灣小西灣邨瑞盛樓及瑞發樓地下的賽馬會匡智小西灣工場逗留兩小人士須，同樣須要強檢。

污水樣本呈陽性大廈方面，分別有屯門山景邨景美樓、屯門寶田邨 1 座，及將軍澳厚德邨德康樓，曾於本月1至7日到訪兩小時人士須強檢。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月8日)▼

