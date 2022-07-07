北葵涌街市有包裝銀鱈魚含超標金屬雜質甲基汞 食安中心指令下架
撰文：王潔恩
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食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）公布，一個預先包裝的銀鱈魚樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量超標。中心已指令將受影響批次產品停售及下架，並呼籲市民應停止食用受影響批次產品。
食安中心指，中心透過恆常食物監測計劃，從北葵涌街市一間商戶抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含百萬分之一點二的甲基汞，超出法例標準的百萬分之零點五。
發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規情況，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關包裝商已按中心指示進行回收。
產品資料如下︰
產品名稱：銀雪魚
包裝商：源記凍肉公司
此日期或之前食用：2023年2月7日至7月7日
大量攝取或影響胎兒腦部發育
發言人指，魚類中的汞主要為甲基汞，攝取大量汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。
此外，根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。
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