北葵涌街市有包裝銀鱈魚含超標金屬雜質甲基汞　食安中心指令下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）公布，一個預先包裝的銀鱈魚樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量超標。中心已指令將受影響批次產品停售及下架，並呼籲市民應停止食用受影響批次產品。



食物環境衞生署食物安全中心公布，一個預先包裝的銀鱈魚樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量超標。（資料圖片）

食安中心指，中心透過恆常食物監測計劃，從北葵涌街市一間商戶抽取上述樣本進行檢測，結果顯示，樣本含百萬分之一點二的甲基汞，超出法例標準的百萬分之零點五。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規情況，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關包裝商已按中心指示進行回收。

產品資料如下︰



產品名稱：銀雪魚

包裝商：源記凍肉公司

此日期或之前食用：2023年2月7日至7月7日



大量攝取或影響胎兒腦部發育

發言人指，魚類中的汞主要為甲基汞，攝取大量汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。

此外，根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。