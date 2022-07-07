著名兒科醫生張傑被指為美容產品宣傳　醫委會召紀律聆訊控四罪

著名兒科專科醫生張傑涉嫌在2011年至2014年間，以非兒科專科執業資格的身份出席美容產品活動，並作出個人宣傳。醫委會今日（7日）召開紀律聆訊，張傑被控四項有關違反業務宣傳守則的控罪。



張傑今日作供表示，在2021年收到醫委會投訴後，才知道自己的出席活動、進行療程的文章及照片被發布在網絡。自己當時出席的均為內部活動，僅向公司客人分享及教育美容護膚的相關知識，並非作產品宣傳之用，「唔知自己會畀人post」。聆訊至傍晚仍未完結，押後至10月8日再訊。



案情指，2011年網絡博主上載一篇名為「了解如何把臉部骨膠原喚醒、再生」的文章，顯示張傑曾出席「Sculptra 塑造年輕10載視覺年齡座談會」。另在2012年網絡博主發布文章指，張傑出席台灣品牌「自白肌」的發布會，其出席發布會的名銜均為「康仕美皮膚醫學中心醫務總監」。

而於2014年1月20日，郭小姐接受張傑提供的高能量聚焦超聲波緊膚 HIFU （High-Intensity Focused Ultrasound）美容療程，及後在其「龍鳳媽媽」網誌分享接受療程時的照片。後來張傑與郭出席「龍鳳媽媽HIFU體驗分享會」，顯示名銜為「新傑醫療集團醫務總監」。

被告張傑在書面作供表示，自己於2011年出席「Sculptra 塑造年輕10載視覺年齡座談會」不清楚觀眾中有網絡博主，惟他今日口頭作供卻表示，「有印象係咩audience，但攞唔到實質證據」聆訊小組主席劉允怡質疑為何突然「反枱」更改證詞，張指之前有律師建議他「有證據可以講，未有證據唔可以講」，故採納其建議。

至於2012年台灣品牌「自白肌」發布會，張傑指，品牌邀請其出席活動，他當時以講授有關皮膚保濕的知識予內部人員，以教育為目標，並不知活動的性質為發布會，加上「台灣好嚴，啲嘢唔可以周圍post（文章/照片）」，故未有發覺不妥。

醫委會。（資料圖片）

他直言，為慎防陷入宣傳之嫌，簡報由他負責講解的部份「全部都係自己整」，確保沒有「自白肌」標誌。惟沒有留意米高峰被貼上「自白肌」標誌，而其手持米高峰的相片被放到網絡，並承認自己敏感度不足。

另外，控方律師問及為何在活動上使用非兒科醫生名銜，張回應指，只有在出席代表公司才會使用「康仕美皮膚醫學中心醫務總監」名銜。

至2014年，張傑當時為郭小姐進行美容療程，郭向其表示希望在治療期間拍照，張認為她是舊客，故容許她拍照。張稱「我叫佢唔好亂post，唔好擺嚟告我」，當時郭應允他不會公開發布，未料郭將照片發布在社交媒體。

後來張傑與郭小姐一同出席「龍鳳媽媽HIFU體驗分享會」，當時郭拍攝活動照並上載至社交媒體平台。張在接獲醫委會投訴後終得知事件，並嘗試以電郵聯絡其刪除照片卻不果，指未能與郭取得聯絡。劉允怡質疑「你封email緊係打回頭，都冇寫.hk。」

劉允怡強調，醫生不能向任何客人宣傳產品，直指張出席內部活動向客人講述HIFU屬於廣告「Advertising都係promotion」。張傑指「清楚知道唔可以在外面宣傳，好多嘢都冇諗過，唔係刻意做。」

聆訊至傍晚6時仍未完結，今年10月8日繼續審訊。