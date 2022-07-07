過路處投射紅光走入荃灣仁濟醫院外馬路　市民無視照闖「紅燈區」

運輸署本周二（5日）公布推行一項為期約六個月的試驗，在部份過路處安裝新型輔助裝置。當行人路紅燈亮起時，將有紅光投射在等候位置上，提醒行人不可衝紅燈過馬路。不過《香港01》今晚（7日）到荃灣街市街近仁濟醫院的過路處直擊，發現仍有市民無視紅光照「衝紅燈」，行人對該裝置的評價「毀譽參半」，擔心低頭族依賴裝置後，若某天突然故障將發生意外。



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運輸署︰設新型輔助裝置提醒行人

運輸署本周二公布，在行人過路處安裝新型輔助裝置，提醒行人不可在「紅色人像」著燈時橫過馬路，以加強行人安全意識。署方指，輔助裝置在紅燈亮起時，同步將紅光投射至行人路的等候位置上，透過由地面或手機反射的紅光提醒行人，尤其是低頭注視手機的行人。

記者今晚到荃灣街市街近仁濟醫院的過路處直擊，發現市民均對輔助裝置嘖嘖稱奇，或抬頭觀察裝置的位置；但仍有匆忙的行人無視紅光，直接跑步穿過馬路。惟入黑後，現場環境較為漆黑，紅光照射在等待的行人，在後方蒼白的醫院襯托下顯得陰森。

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市民︰有助「低頭一族」注意交通燈

而過馬路的市民對該裝置的評價「毀譽參半」，有市民直言「冇咩用，好廢，唔知擺喺度做乜。」亦有市民表示值得推廣至全港，指能夠幫助「低頭一族」注意交通燈，認為有警惕的作用；但擔心街坊當習慣裝置後，若將來故障未能運作，低頭族會直接穿過馬路，導致意外更易發生。

記者亦發現，運輸署在燈柱上貼上中英對照的通知，名為「加強行人過路通安全—輔助裝置試驗」，提醒市民紅燈亮起時不可橫過馬路，並強調裝置發出普通紅色光線，強度會隨著周邊光線情況自動調節。

運輸署在燈柱上貼上通知提醒市民。（歐陽德浩攝）

運輸署率先於四個地點安裝輔助裝置

市民可參閱運輸署網頁（按此），獲取更多有關輔助裝置的介紹；如有任何查詢，亦可致電（1823）。運輸署在試驗完成後，會檢討裝置的成效及考慮未來方向。

此外，連同荃灣街市街裝有安裝新型輔助裝置外，全港共有四個路口的行人過路處，亦將陸續在7月安裝，包括︰

．波斯富街／富明街

．荃灣街市街近仁濟醫院

．沙田正街近沙田市中心巴士總站

．窩打老道／禧福道

▼波斯富街／富明街行人過路處▼

