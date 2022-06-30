兩蚊搭車｜網上貼文指有紅Van營辦商疑詐騙公帑　運輸署稱正調查

現時長者及合資格殘疾人士擁有二元乘車優惠，但網上有帖文指，他們翻查超過200輛紅色小巴營運數據，懷疑有個別紅色小巴營辦商欺詐公帑。運輸署回覆《香港01》查詢時指，正就事件進行調查，若證實營辦商使用沒有在二元優惠計劃下登記的車輛提供服務，將不會向涉事營辦商發還相關交易的票價差額。若證實營辦商違反要求，視乎其性質及嚴重性，會考慮暫時或永久撤銷該營辦商的參與資格。若有懷疑個案，亦會轉介警方跟進。



運輸署指獲准參與二元優惠計劃的紅色小巴營辦商，必須先向運輸署登記路線收費及其八達通商戶編號等資料，以收取在推行二元優惠計劃下應得發還的票價差額。（資料圖片/張浩維攝）

「Minibus Collections」解釋指，紅色小巴營辦商在加入2元乘車優惠計劃前，須先向運輸署登記每條路線的起點和終點及票價，以及在該等路線已登記的紅色小巴安裝八達通系統，當中每組八達通讀寫器均有獨立編號，以確保只按預設的登記票價計算發還金額。

貼文指有營辦商將讀寫器安裝在其他小巴再申領資助

不過，他們發現，報稱使用該組八達通讀寫器的紅色小巴，當日並未有營運，例如該車牌號碼於當日沒有有效行車證等。此外，他們亦發現報稱使用八達通讀寫器的紅色小巴，與實際情況有出入，即A車的讀寫器被安裝於B車上交易，及後由A車名義提出申領資助。

帖文中亦指，運輸署已就上述情況跟進，惟過程中有小巴商會懷疑出現包庇、虛報，亦有人懷疑延誤提供資料，令調查處於膠著狀況，更指有營辦商疑在票價發還文件上填報虛假資料。

運輸署：若證實營辦商違反二元計劃要求或撤銷參與資格

運輸署回應指，正就事件進行調查，若調查結果證實營辦商使用沒有在二元優惠計劃下登記的車輛提供服務，將不會向涉事營辦商發還相關交易的票價差額，而若證實營辦商違反二元優惠計劃下的要求，視乎其性質及嚴重性，會考慮暫時或永久撤銷該營辦商的參與資格，若有懷疑個案，亦會轉介警方跟進。