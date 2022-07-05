有片｜直擊銅鑼灣過路處紅光投射燈亮着時　「紅人」突現黑夜路上

運輸署今日（5日）公布正推行一項為期約六個月的試驗，在部份過路處安裝新型輔助裝置．當行人過路紅綠燈紅色公仔燈號亮着時，會有紅光投射到行人路的等候位置上，提醒行人不可衝紅燈過馬路。



其中波斯富街／富明街過路處已完成安裝工程，該位置一方是被收購後人去樓空的舊樓寶富大樓，地下多是吉舖或已落閘，另一面是龜苓膏店，街上顯得特別漆黑。今晚（5日）所見，紅光投射在行人身上，變成黑夜中顯眼的「紅人」；有人兜路避開，問記者發生甚麼事，也有人疑特別到來打卡。



運輸署正推行為期約六個月的試驗，將紅光投射到行人路的等候位置上，提醒行人不可在紅色公仔燈號亮着時橫過馬路。（廖雁雄攝）

紅綠燈紅色公仔亮着時才有紅光投射

運輸署今日公布，試驗在行人過路處安裝新型輔助裝置，提醒行人不可在紅綠燈「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路，以加強行人安全意識。署方表示，輔助裝置會在「紅色人像」燈號亮着時，將紅光投射到行人路的等候位置上，透過由地面或手機反射的紅光提醒行人，尤其是低頭注視手機的行人，「紅色人像」燈號正在亮着，不可橫過馬路。

市民可參閱運輸署網頁獲取更多有關輔助裝置的介紹，該署在試驗完成後會檢討裝置的成效及考慮未來方向。

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其中四個路口的行人過路處，會陸續在7月安裝輔助裝置：

-波斯富街／富明街（已完成安裝工程）

-荃灣街市街近仁濟醫院

-沙田正街近沙田市中心巴士總站

-窩打老道／禧福道

也有疑專程到來變「紅人」打卡

記者今晚到波斯富街／富明街過路處直擊，現場店舖不是已關門，便是吉舖，因此現場較為漆黑。有行人對着紅光感到不明所以，連忙問記者發生甚麼事；有人等過路時，找位置避開紅光；不過也有人聞風而至，疑專程到來站在紅光射到位置，變成「紅人」打卡。至於車路上，有電單車司機也特別減速觀看了解。