運輸署試驗路口燈位投射紅光提行人勿衝燈　區議員質疑致司機分心

撰文：林穎嫺
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運輸署周三（5日）在銅鑼灣波斯富街與富明街交界行人過路處，安裝會投射紅光的新型輔助行人過路裝置，提醒「低頭族」不可衝紅燈過馬路，試驗計劃為期約6個月。
灣仔區議會主席黃宏泰今日（7日）在電台節目表示，有關試點僅為「打卡點」，或會令司機分心和令有眼疾等市民身體不適，質疑新裝置能否解決「低頭族」衝燈的問題。他又批評當局事前無諮詢區議會，「冇解畫，好似好神秘咁樣整咗出嚟。」
運輸署則表示，鄰近荃灣仁濟醫院的試點今早已完成安裝，認為紅色是現時交通燈的顏色，紅燈亦不會閃，相信不會影響到駕駛者。他又強調近年「低頭族」的過路意外增加，新裝置可讓市民在無法專心看交通燈時，仍能留意到燈號，強調新裝置有參考到海外和內地例子，日後會分析收集到的數據。

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灣仔區議會主席黃宏泰︰呢舊嘢嘅科學理據呢？　我暫時睇唔到

黃宏泰指，波斯富街及富明街交界行人過路處的試點，現時成為「打卡點」。他認為可令人注意到「低頭族」過路危險問題。惟他質疑裝置能否達到提醒市民不衝燈的預期效果。

黃批評，運輸署在試行前，從未諮詢區議會及公眾，他雖身為區議會主席，亦無法掌握「低頭族」過路意外數據、新裝置的資料和挑選試點位置的理據，「冇解畫，好似好神秘咁樣整咗出嚟，問題就係呢舊嘢嘅科學理據呢？我暫時睇唔到。」

他憂慮新裝置或會令部份有眼疾等市民引起身體不適，亦可能會令駕駛人士分神，質疑新裝置對市民的影響可能更大，又稱不少人過路時聽歌、傾電話都會分心，「係咪又要裝個儀器令佢講唔到電話呢？」他認為政府應加強教育和宣傳，讓市民更留意過路的安全問題，而非在無諮詢情況下，安裝擾民裝置。

運輸署正推行為期約六個月的試驗，將紅光投射到行人路的等候位置上，提醒行人不可在紅色公仔燈號亮着時橫過馬路。（廖雁雄攝）

運輸署︰首半年7宗涉行人過路處致命意外　4宗與行人有關

運輸署總工程師（交通控制） 區家傑則解話指，現時「低頭族」增加，新裝置目的是「話畀想跟交通燈過馬路，只不過因為佢唔留心，留心唔到啦，或者佢分咗心，就透過喺地面出現紅光。佢就唔係閃嘅，咁就知得到嗰陣時係唔適宜過馬路。」他續指，新的投射紅燈裝置會全天候亮起，並會因應日夜光暗自行調節光線，而紅色亦是現時交通燈的顏色，相信不會干擾駕駛者。

他強調，今日首半年7宗涉及行人過路處的人命意外中，有4宗與行人有關，包括不留心和無看交通燈，行人不專注和過路不留心亦是近年過路處意外的兩大主要因素，加上第五波疫情爆發後，路面車流減少，不少司機提高車速，增加行人受傷風險和嚴重性，故當局在教育、宣傳和執法外，亦研究在技術角度提升過路安全。

試驗前曾參考內地及歐洲經驗

被問到新裝置會否令市民養成不抬頭看交通燈的習慣？區家傑指，今次試驗計劃有參考到海外和內地例子，包括歐洲的奧地利和克羅地亞，部份地區會在地面增加紅色燈帶，惟本港道路狹窄，行人滿布過路處後，難以讓其他人看到燈號提示，故決定參考其他國家做法，在頭頂位置射出紅光，更認為更貼合香港情況，「企到正喺燈下面，都有機會喺地下或者隔離見到紅光」。

至於會否將裝置推展至全港，他表示，新裝置現時僅屬試驗性質，故在4個試點收集數據，形容試點光譜較闊，包括鄰近有醫院、學校、巴士總站，位處市區和商業區，試點的行人路亦有闊有窄。當局會委托大學分析收集的數據，再定出明確路線圖。

當紅綠燈中「紅色人像」燈號亮着時，會有紅光投射到行人路的等候位置上，7月5日晚上，波斯富街／富明街位置增添奇異「紅人」。（廖雁雄攝）
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