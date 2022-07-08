熔斷機制暫緩｜旅遊業界料多航班復飛　議員促開放隔離設施作檢疫

政府昨日（7日）宣布暫緩航班熔斷機制，但要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測。立法會議員江玉歡認為是好的改變，不過另一「頭痛」情況是檢疫酒店房間不足，現時預訂最快亦要8月中才有供應。她建議政府可在7至8月期間，開放隔離設施予回港人士作檢疫之用。她又認為，長遠而言本港應考慮回港不須檢疫，以吸引旅客及商務人士。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，業界非常歡迎，認為暫緩熔斷機制後，航空公司可掃除不穩定因素，亦可掌握到航班安排，希望可有較多航班復飛。



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江玉歡今日（8日）在港台節目《千禧年代》中表示，對暫緩熔斷機制「好開心、好欣慰」，認為今個星期受影響航班至少六班，乘客人數或達過千。被問到現時暫緩是否合適時間？她直言：「遲就遲咗啲，不過無辦法，新政府啱啱上場幾日。」

江又認為，另一「頭痛」情況是檢疫酒店房間不足，建議政府可在7至8月期間，開放隔離設施如方艙醫院等予回港人士入住，並選擇有獨立廁所的設施，相信有助學生、商務人士或外傭解決燃眉之急，亦杜絕炒賣。她又指，如酒店要改為檢疫酒店，「要考慮好多嘢如通風設計，要做改裝，改完都過咗暑假。」

至於是否可縮減檢疫日數，江玉歡認為長遠要考慮回港不須酒店或家居檢疫，短期內研究7至8月後酒店檢疫措施是否須繼續進行。她強調政府可以利用科技如手帶及電話追蹤等，亦可要求回港人士每日做核酸檢測。

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崔定邦在同一個節目中表示，政府暫緩熔斷機制不單迅速回應旅遊界的訴求，而是整個社會訴求。他又形容熔斷機制「好辣」，對市民、航空公司及檢疫酒店亦是很大困擾：「客人好冤枉，唔係佢有病但班機被取消。」他認為新安排下，乘客毋須再擔心航班被取消；航空公司亦掃除不穩定因素，亦可掌握到航班安排。

至於檢疫酒店房間供應會否因暫緩熔斷機制而不足？崔定邦表示，在6至8月有不少留學生回港，檢疫酒店房間供應確實較緊張，但強調只是季節性情況。政府一直物色更多酒店用作檢疫，亦似乎正考慮縮短檢疫日數，如果可縮減檢疫時間，變相可釋放更多房間。

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