換身份證｜92至95年出生7.25起換證　其餘年份限期及換證中心一覽

【換領身份證2022時間表/身份證換領中心開放時間/換身份證預約/換身份證地點】入境事務處今日（8日）公布，1992至1995年出生的舊款智能身份證持有人，須於7月25日至10月6日期間，帶同身份證親身前往智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續，同時提醒1983、1984、1987至1991年出生的舊款智能身份證持有人，其指明換證限期將於7月23日完結，至於1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，指明換證限期亦將於2023年1月14日完結，入境處提醒仍未辦理換證手續的人士盡早預約辦理。



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換證步驟教學

入境處表示，換證計劃的對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。至於合資格的香港市民，如因不在香港而未能在指定換證限期內換領新身份證，可在返港後30天內補辦換證手續。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以便能更快捷地辦理換證服務。

另外，入境處在是次換證計劃推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。