換身份證｜入境處調整換證時間表　89至91年出生市民4.8起換證

受疫情影響，智能身份證換領中心一度暫停服務，為有序地安排受影響人士辦理換證手續，保安局局長已發出修訂命令，就1954年或之前、1983年至1984年及1987年至2000年出生的香港居民的換證時間表作出調整，當中1983至1988年出生市民最遲7月23日換證，「90後」則分批於7月、10月或12月前完成申請。



入境處發言人表示，因疫情嚴峻，入境處曾於今年2月4日至3月31日期間暫停換證計劃下九間換證中心的換領新身份證服務，相關年齡組別的市民或未能按照早前公布的換證時間表申領新身份證，因此決定調整換證時間表，確保換證計劃繼續有序地進行。

1996至2000年出生須12月前登記

凡於1983年、1984年、1987年或1988年出生的舊款智能身份證持有人，可於本年1月19日至7月23日申請換證；1989年、1990年或1991年出生可在4月8日至7月23日處理；1992至1995年出生須於7月25日至10月6日內辦理；1996至2000年出生就在10月7日至12月10日登記。至於1954年或之前出生市民，須於4月8日至明年1月14日內完成換證。

入境處發言人補充，因應疫情及換證計劃的進度，修訂命令除延長1983年至1984年及1987年至1988年出生的換證限期，更調整了1954年或之前及1989年至2000年換證時間表，已獲邀更換智能身份證的市民毋須急於在恢復服務初期到換證中心換證，他們可在經修訂的申請限期內預約辦理換證手續。

各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。（資料圖片）

為免人群聚集宜先網上預約

入境處提醒，為減少人群聚集，申請人可使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。市民可掃描附件二的二維碼下載入境處流動應用程式或網上預約換領身份證。申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。