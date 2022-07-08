M+首年免費4個月錄逾100萬訪客入場　管理層曾透露11月起如期收費

去年11月開幕、首年免費進場參觀的西九文化區M+，今（8日）公布合共約四個月的開館期內，已錄得超過100萬人次訪客到訪。發言人表示，博物館曾受疫情影響暫時閉館，自今年4月21日重開至今天，錄得逾61.7萬人次訪客，連同開幕初期的38.3萬參觀人次，合共有超過100萬人次訪客。

翻查資料顯示，西九文化區董事局主席唐英年曾期望，M+開幕首年有100萬參觀人次，意味已達官方預期。尚餘四個月便將踏入開幕第二年，管理層早前透露將如期於今年11月收費，另正檢討M+的門票定價。



M+博物館館長華安雅於 M+地下大堂迎來第 100 萬名訪客。(M+提供)

M+發言人指，M+自去年11月12日起向公眾開放，至今年1月初受疫情影響暫時閉館前，已錄得超過38.3萬參觀人次。今年4月21日重開至今天，錄得逾 61.7萬名訪客。因此，博物館在合共約四個月的開館期內，已錄得100萬人次訪客。

M+博物館館長華安雅今天於博物館地下大堂迎來第100萬名訪客，並向其贈送一年免費 M+會籍及博物館紀念品。

華安雅表示，在短短數月迎來100萬人次訪客的里程碑實在具標誌性，令博物館深感鼓舞，「這是香港前所未有的時刻，M+在疫情和社交距離措施限制下，獲得公眾熱烈支持，證明我們成功改變城市的文化藝術氛圍，並為香港當代博物館文化奠定基礎。我們為開館以來本地社群的支持深感自豪並致以衷心感謝。我們非常期待通關後歡迎來自內地及世界各地的訪客，在此亞洲領先的全球性當代視覺文化博物館，向他們展示精心策劃的展覽和節目。」

▼Ｍ+開幕展部份展品▼



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M+去年11月12日起對外開放

以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+，於去年11月12日起對外開放，開幕首年所有訪客免費參觀。西九文化區董事局主席唐英年當時指，受疫情影響關係，預計未來一年有100萬人次到訪，另又承認西九財政壓力嚴竣，來自商業大廈及零售等收益非常少，商廈項目更尚未動工，且因未知何時「開關」，預計沒有遊客到訪，對收入有壓力。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀日前接受專訪時透露，將會如期在今年11月、即M+開幕一年後開始收費，另正研究門票定價是否維持早前建議的120元。