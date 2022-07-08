增11宗懷疑BA.4或BA.5個案　涉西營盤翰林峰、大角咀富榮花園

本港疫情反彈，昨（30日）新增2,945宗確診。本港再新增20宗個案疑染BA.2.12.1個案；BA.4或BA.5個案亦持續上升，新增11宗懷疑個案，三宗是本地無源頭感染，患者居所涉及西營盤皇后大道西翰林峰二座、九龍順緻苑順隆閣及大角咀富榮花園8座。

早前出現確診個案的雅麗氏拿打素醫院內科混合病房及香港佛教醫院護養病房，分別再多兩名男病人證實染疫，另博愛醫院田家炳護養院則有一名女病人及員工確診。



懷疑BA.4或BA.5個案合共增加11宗，有患者居於大角咀富榮花園8座。（資料圖片/張浩維攝）

新增個案中，有2,748宗屬本地確診個案，包括1,035宗經核酸檢測陽性，以及1,713宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同197宗輸入個案，即合共新增2,945宗確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，2,945宗新增確診個案中，共有20宗疑染BA.2.12.1變種病毒分支，當中18名患者無源頭，及兩宗個案與先前個案有流行病學關聯。

懷疑BA.4或BA.5個案則合共增加11宗，當中三宗是本地無源頭感染，兩宗則涉及患者家人，另有六宗與其他個案相關。患者居所涉及西營盤皇后大道西翰林峰二座、九龍順緻苑順隆閣及大角咀富榮花園8座。

禮賢會葵盛東護理安老院出現確診者。（社署長者資訊網圖片）

院舍方面，當局接獲五宗新呈報，涉及三間院舍包括禮賢會葵盛東護理安老院、保良局壬午年耆樂居及頤和園護老中心（九龍），另包括兩間殘疾院舍，分別是扶匡會悅恆之家及明愛陳震夏宿舍。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏則指，雅麗氏拿打素醫院的內科混合病房再多兩名男病人中招，至今有九名病人及一位員工確診，全部人情況穩定，另該醫院有內科男病房病人經入院篩查確診，同房另有兩名病人證實確診，所有人正接受隔離治療，目前況穩定，醫院正調查關連，並暫停收新症及探訪安排。

香港佛教醫院護養病房再增兩男病人染疫。（資料圖片）

早前公布出現個案的香港佛教醫院護養病房，今日再增兩男病人染疫，年齡分別是56及73歲，情況穩定，已轉至東華三院黃大仙醫院隔離治療，至今累計14名病人及四名員工確診，相關病房已徹底消毒，感染控制組正調查上述個案關連。

院舍方面，當局接獲五宗新呈報，涉及三間院舍包括禮賢會葵盛東護理安老院、保良局壬午年耆樂居及頤和園護老中心（九龍），另包括兩間殘疾院舍，分別是扶匡會悅恆之家及明愛陳震夏宿舍。

博愛醫院田家炳護養院一名57歲、長期住院的女病人，因不適轉至醫院內科時，發現確診。（博愛醫院官網圖片）

另外，博愛醫院田家炳護養院一名57歲、長期住院的女病人，昨不適轉至院內內科時，發現確診，病人現時正進行隔離治療，情況嚴重，同病房另外七名病人被列作緊密接觸者，需接受檢疫，另該病房及員工共50人正進行病毒測試，並等候檢測結果。護養院另有一名女員工確診，她於本月5日最後上班。醫院正調查感染源頭，亦已暫停收症及探訪安排。