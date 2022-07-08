憂傳染病母不敢入屋　晚期病人及家屬疫下煎熬　馬會撥2.6億支援

本港持續受疫情困擾，不少人身心疲憊，晚期病人和他們的家人更為煎熬。香港賽馬會「安寧頌」今（8日）分享兩宗晚期病人受助個案，指照顧病人需大量人力物力和多方支援，最重要的是讓病人在最後時光能在家中受家人陪伴和照顧，走得安詳。



賽馬會再撥款2.6億推動「安寧頌」計劃，支援晚期病患者於院舍或家中得到照顧。(歐嘉樂攝)

晚期長者家屬73%有正職 每日平均照顧8小時

根據「賽馬會安寧頌」統計數字，估計近1千名本港照顧晚期長者的家屬平均年齡近60歲，平均每天照顧時間高達8小時，當中73%家屬有正職。

辭職全日照顧病母 惟疫下憂母被傳染不敢入屋探望

「安寧頌」受助者之一Ellen的母親患有晚期疾病，親弟就辭職回家全日照顧母親，晚上不放心工人照顧，主動要求與每晚守在母親身邊，Ellen咽哽說：「老人家嘅病情好似樓梯級咁，只有落，唔會上。」

Ellen表示，疫情嚴峻時，家人甚至不敢入屋探望，害怕母親染疫，壓力便全落在弟弟肩上，令他身心疲憊，甚至逃避提及母親的病情，不願面對母親踏入晚期的事實。

受助家屬Ellen提到母親生前狀態，傷心不已。(歐嘉樂攝)

由於醫院的探訪限制，使他們擔心不已。義工和社工於疫情間雖減少上門支援，但仍持續在線上支援他們在家中照料母親，亦送上抗疫物資丶尿片和營養品等。社工更為家人提供輔導，也成功令Ellen的弟弟願意出外社交，放鬆心情。

義工提供音樂治療 減低患者和家人壓力

另一個案Vicky需要照顧還有末期病患的母親，期間服務團隊定期通過電話聯繫跟進Vicky母親的病情。母親明確表示臨終時不願急救，希望人生最後能得「好死」。她表示，有賴義工們的幫助，提供音樂治療心靈等支援，減低患者和家人的壓力，最後亦如母親所願，安詳地在家人身邊，在自己床上而非醫院內離去。

受助家屬Vicky表示自己母親在家中走得安詳。(歐嘉樂攝)

馬會夥大學和NGO推第三期「安寧頌」 支援晚期病患

因應「死亡質素指數」排名在6年間由二十名升至第九名，今年香港賽馬會慈善信託基金現再撥款2.6億元支援「賽馬會安寧頌」計劃，至今累計撥款近5.2億。計劃聯同兩所大學和六間社福機構攜手推行為期四年的第三期「賽馬會安寧頌」，在疫情下有效支援晚期病人，並且在社交距離限制下運用各種科技維持服務。計劃主要幫助晚期病患者於院舍或家中得到照顧，不需去醫院，其次亦幫助其家人照顧自己家中的晚期長者，減輕家庭壓力。