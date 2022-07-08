疫情｜安老院舍業界倡臥床長者原址隔離 冀政府支援改裝通風設施
撰文：黃金棋
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本港疫情近日反彈，院舍亦出現確診個案。安老事務委員會委員李輝今日（8日）表示，政府近日向安老院舍業界發出不少指引，並加強跟進院舍通風、排污工作，不過暫時只流於文件上工作。她認為病毒不斷演變，不同階段應有不同應變措施：「不能一本通書睇到老。」
李輝又指，院舍員工在社區感染後，院友成為密切接觸者要撤離檢疫，不少需要「高度護理介入」如插喉及臥床長者，搬到亞博後如檢測結果陰性，又要搬回院舍。家人亦反映，擔心長者撤離檢疫情況，建議如院舍環境適合，可安排臥床長者原址隔離。
李輝︰不同階段應有不同應變措施
李輝今日（8日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，政府汲取早前第五波疫情教訓，今次疫情回升，已即時向業界發出指引。不過她認為病毒不斷演變，不同階段應有不同應變措施：「餘波都應該有不同處理手法。」
李輝指，近日確診及死亡個案沒有幾何級上升，重申當局要在「不同階段有不同處理方法。」她舉例指，近期院舍增加零星個案，員工在社區感染後，院友成為密切接觸者要撤離檢疫，而每輛車每次只可運載兩名臥床長者，認為動用大量社會資源，加上近日相關長者的家人亦致電求助。她認為，如院舍環境適合，可安排臥床長者原址隔離。
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她又表示，日前當局的工作小組陸續到700多間院舍，巡視通風及排污設施，認為每間院舍有不同需改善地方。業界擔心改裝有一定困難，亦要符合屋宇署規定，院舍未必可承擔開支，希望政府可支援業界。
至於院舍長者接種疫苗方面，李輝認為進度理想，而第三針接種率偏低，是因不少長者曾確診，已當接種第三針。
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