疫情｜巴基斯坦進口冷藏牛內臟包裝帶病毒　食安中心指令全數銷毀

食環署食物安全中心今日（8日）表示，收到衞生署檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏牛內臟包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。中心已派員巡查有關倉庫，要求負責人徹底清潔和消毒，已指令進口商將涉事批次的牛內臟全部銷毀，亦會加強對同類產品的檢測。



食環署表示收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出一個進口冷藏牛內臟包裝樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。（資料圖片）

食安中心早前從一批約330包（共重約13公噸）由巴基斯坦經海運進口的冷藏牛內臟抽取樣本檢測，化驗結果顯示一個外包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批牛內臟進口後一直存放於青衣一倉庫，沒有流出市面。

政府至今已抽取超過3.7萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測，曾在以上樣本發現檢測結果呈陽性。（政府新聞處圖片）

為防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，中心已自2020年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房，加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過3.7萬個食物及其包裝樣本作病毒檢測。

食環署表示，新冠病毒主要透過飛沫傳播，不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染新冠病毒。