童樂居虐兒案 再有女被告認罪　日內虐3童　包括大力踩一兒童下身

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒醜聞，多名女職員被控，繼早前有一名女照顧員承認虐兒罪後，今(8日)再有一名女職員認罪，她承認的案情指她曾在一日內襲擊3名兒童，包括在一名女童喝水時，將水樽推向女童的面，又曾用腳踏上另一名孩童的下身。裁判官黃雅茵指案情嚴重，把被告還押至7月22日判刑，以候被告的社會服務令報告。



女被告林美寶，56歲，幼兒工作員，承認3項虐兒罪，指她於2021年12月10日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，故意襲擊2歲女童S、3歲女童AC及一名不知名兒童，其方式相當可能導致三人受到不必要的苦楚。

「童樂居」去年被投訴疑有體罰情況，警方查看閉路電視，發現有407宗疑似虐兒事件發生。(資料圖片)

調查揭童樂居發生407宗疑似虐兒事件

控方案情指，被告在2007年成為註冊幼兒工作者，翌年9月起在「童樂居」任職。警方去年12月接獲投訴指童樂居內疑有虐兒事件，並展開調查，及後在該處所內的閉路電視片段並揭發407件疑似虐兒事件。

女童S推被告手即被打心口

涉及本案的3名兒童，均因他們的父母未能照顧他們而寄住於該中心。案發當日下午6時許，女童S與10名兒童坐在活動室的地墊上，被告安排派發水樽，期間S推了被告的手一下，被告即大力用手打S的胸口兩下，S倒地哭泣，當時有在場兒童見到被告的行為。

推水樽向女童AC令水濺其臉

約一分鐘後，被告在抹地亦有些兒童在喝水，女童AC打開水樽蓋後望向樽內，被告即拿水樽推向AC的臉，樽內的水濺到AC的臉上，AC即轉身，但被告仍把樽繼續推向她臉上。被告再抹地上的水時，再推AC的腳一下，她把水樽交給AC時，又再趁AC喝水時推其水樽，令水樽撞到AC的嘴，又用手指指向AC，當時最少有4名兒童目睹被告的行為。

被告曾大力踏向一名兒童的下身

同日晚上約9時，被告到2樓一間約有20名兒童睡覺的房間，看見一名不知名兒童的腳在動，被告與人傾談後走向該兒童，用右腳大力踏在該兒童的下身。

案件編號：KCCC 238/2022