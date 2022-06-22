童樂居虐兒案｜首名認罪女兒童照顧員　就虐待2歲男童判監4個月

香港保護兒童會轄下童樂居爆員工涉虐待兒童案，一名46歲女高級兒童照顧員被指扯2歲男童的頭髮，以及推男童的頭撞牆，她早前承認虐兒罪。裁判官指，被告的悔意及反省令人懷疑，強調法庭須向兒童工作者發出明確訊息，忽略及虐待兒童會招來嚴重後果，認為社會服務令非合適判刑，今（22日）判女被告入獄4個月。



女被告香詠珊，46歲，承認去年11月30日，及12月17日，襲擊居於旺角童樂居的男童B。

官指被告行為極度過火

雖然辯方求情時解釋，被告在事件一中為了阻B與另一兒童有身體接觸，才會作出涉案行為，但裁判官黃雅茵指，即使如此，被告也毋須扯男童B的頭髮以分隔兩人，行為遠超於只是阻B與另一兒童作身體接觸，認為被告知道有其他方法分隔兩人，但卻選擇了暴力的方法。黃官又指，男童B手捧另一兒童的臉部，非不尋常或過激的行為，即使被告想阻止B，其反應亦過激，行為極度過火。

指被告明顯情緒失控

就事件二而言，黃官則認為男童B當時沒有挑釁行為，被告明顯是情緒失控，並將之發洩在男童B身上，猛力推他的頭撞牆，令其頭部再回彈，即使沒證據顯示B因而哭泣，但不代表B沒有感到痛楚。

斥其行為與管教完全偏離

對於被告稱B平日有拖延情況，黃官反駁幼童未能盡速完成日常活動很正常，被告的行為與管教完全偏離，即使沒證據顯示B身心受到傷害，但相信B受到相當程度的痛楚，被告在與B年齡相近的幼童面程進行襲擊，屬於加刑因素。

忽略及虐待兒童會招來嚴重後果

黃官直言，法庭要向兒童工作者發出明確訊息，忽略及虐待兒童會招來嚴重後果，亦指男童B因為家庭的特殊需要才交由機構照顧，不能向親人作出投訴，認為被告這類專業人員有重要角色，要照顧及愛護幼童。

對被告的悔意感懷疑

雖然感化官在報告指被告非有意傷害男童B，但黃官認為感化官得出此看法是基於被告的解釋，惟有關解釋罔顧事實，被告的悔意及反省令人懷疑，加上感化官認為被告僅僅適合判處社會服務令，但她認為判社會服務令不合適，決定以6個月監禁作為量刑起點，扣除認罪扣減後，判被告囚4個月。

女被告香詠珊承認虐兒罪被判囚4個月，是童樂居虐兒案中，第一名認罪的被告並被判囚。(資料圖片)

案情指，女被告自1996年已開始從事照顧兒童的工作，並有上相關課程，她於1999年起為登記兒童照顧員。去年12月，有居於童樂居附近的居民見到有居於該處的兒童疑受到虐待，警方撿取了相關的閉路電視片段後，發現407兒童疑受虐事件。

女被告涉及的事件發生在去年11月30日。有小童在看電視時，男童B用手抱著另一名兒童的臉，被告即走近他，用右手扯男童B的頭髮，左手則拉男童的頭，男童當時有喊及向後跌，被告仍有拉他的腿。

另一次事件發生於去年12月17日，男童B與7名小童廁所附近時，拿著衣服的被告用褲丟向一名孩子，然後有推男童B的頭向牆，男童B之後有用手掩著頭。

案件編號：KCCC1365/2022