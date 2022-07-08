亞太餐飲控股一開16　工聯會：員工履新一個月後換公司避供強積金

亞太餐飲（控股）有限公司旗下店舖日前忽然結業，逾百員工被拖欠薪金及強積金供款。積金局今日（8日）指出，至今確認有16間亞太集團旗下的公司有拖欠供款的個案，情況自2021年3月開始，款項合共超過150萬元。工聯會立法會議員梁子穎相信部分公司比較「蠱惑」，利用僱主在員工做足60日才供款的法律制度漏洞，有員工反映被要求在履新一個月後更換受託人公司，批評做法不理想。



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積金局上年5月起跟進拖欠供款 當時未知是同集團

積金局今日（8日）與工聯會、飲食業職工總會及受影響人士會面。行政總監鄭恩賜會後表示，局方極度重事亞太突然例閉並拖欠員工強積金，專責處理市民投訴的成員保障部已即時與飲食業職工總會，至今知道有16間亞太集團旗下公司有拖欠供款的情況，涉及不同品牌餐廳，受影響僱員超過100人。

積金局上年5月已開始跟進亞太的拖欠供款個案，惟當時未有線索串連他們均為亞太集團旗下公司，「間間公司都有唔同商業註冊」，直至亞太倒閉後，積金局翻查紀錄，找到相信16間有關連的旗下，當中部分公司的地址一樣或董事相同、食肆同名等。16間公司中最早於2021年3月已有供款違規的情況，積金局先後發出152張付款通知書，涉及不同拖欠供款期數。

欠強積金供款158萬 僅追回77萬

鄭恩賜指，亞太旗下16間公司共拖欠強積金供款達158萬元，當中自2021年6月以來，已成功為約100名僱員追討約77萬元欠款，並經由信託人直接入帳至受影響僱員強積金戶口。另有約81萬元欠款正在追討中，當中已提出14項民事申索，當中7項已有法庭頒令，涉及約20萬元，由於公司未繳交欠款，局方已採取相應執法行動，包括向法庭申請扣壓令，扣押公司銀行戶口餘額。

鄭恩賜又指，發現了1宗懷疑偽造文書情況，積金局發現有工友糧單上聲稱有供款，但實際並無供款，局方正調查事件。他強調偽造文書是嚴重罪行，如僱主提供虛假資料，可罰十萬、監禁12個月。

工聯會立法會議員梁子穎則表示，相信部分公司比較「蠱惑」，利用法律制度的漏洞，無為僱員供款，他解釋法例要求僱主在員工做足60日才供款，有員工反映被要求在履新一個月後更換受託人公司，批評做法不理想。