申訴署被指無法監察政府　專員反駁：持平調查個案　獨立行使權力

就有報道提及昨日（7日）聯合國人權事務委員會會議上，有人質疑申訴署缺乏權力及獨立性，無法監察政府部門行政失當，舉例指警務處拒絕市民索取資料要求的個案中，申訴署認為沒有違反《公開資料守則》。



申訴專員公署今日（8日）發表聲明反駁。曾任警務處副處長、現任申訴專員趙慧賢強調，該署獨立行使賦予的權力，其中一項職能是調查政府部門，包括警務處涉嫌違反《守則》的投訴，但公署無權跟進對警務處其他與《守則》無關的投訴。



申訴專員趙慧賢強調，公署獨立行使《申訴專員條例》（第397章）賦予的權力調查有關政府部門和公營機構行政失當的投訴，藉以提高公共行政的質素和水平。。（資料圖片）

警拒市民索資料 署方認為無違守則惹質疑

申訴專員趙慧賢指出，公署獨立行使《申訴專員條例》（第397章）賦予的權力調查有關政府部門和公營機構行政失當的投訴，藉以提高公共行政的質素和水平。公署其中一項職能，是調查政府部門（包括警務處）涉嫌違反《守則》的投訴，但公署無權跟進對警務處其他與《守則》無關的投訴。

趙慧賢：95%建議獲部門落實 僅一項不接納

在完成調查後，公署會按調查所得向所涉部門提出改善建議，並會跟進部門落實相關建議的進度。在2021/22年度，公署在完成調查後，合共提出了139項建議。截至6月30日，所涉部門已接納並同意落實當中132項建議（佔95%），其餘的建議（佔5%）有六項尚在考慮中，只有一項不獲接納。

公署一向嚴格根據《守則》的條文持平地審理每宗對部門涉嫌違反《守則》的投訴，按調查所得的事實作客觀分析，並會在調查報告清晰闡述結論和理據。