四外傭宿舍爆疫僅一中介被釘牌　申訴署調查揭宿舍無專屬法例監管

新冠疫情期間，過去數波疫情，本港曾出現多宗涉外傭宿舍的爆疫個案。申訴專員公署今日（17日）公布對外傭宿舍規管的主動調查報告，揭發由外傭中介所經營的外傭宿舍，未必受《旅館業條例》或《床位寓所條例》規管，而政府對外傭宿舍的供求，並未掌握系統性的資料，亦無專屬法例規管該類宿舍。

申訴署建議勞工處主力採取措施，提出共10項建議，包括修訂《職業介紹所實務守則》，具體列出職業介紹所如經營外傭宿舍，就必須符合的相關法規、標準及指引等，供職業介紹所參考和遵從。

報告亦提及，曾爆疫的4間外傭宿舍跟進情況，其中只有大埔豐年樓的外傭宿舍個案，因有入住的外傭為在職外傭，有違合約要求須住於僱主住址的規定，令中介被釘牌；至於涉上環建安商業大廈宿舍的外傭中介僅遭勞工處口頭警告，暫時停運。其餘兩間涉事外傭宿舍，則仍待民政總署跟進。



2020年12月，大埔豐年樓外傭宿舍爆疫



現時有部份外傭，在合約期屆滿或提前終止後的「兩星期規則」期間，或會短暫留港，安排返回原居地或待政府批出簽證銜接在港的新工作，需居於外傭宿舍。

民政總署轄下的牌照處，於2018及2019年分別收到一宗和兩宗投訴，指有共12個處所懷疑有外傭居住，但該處在其中11個處所，於不同時段多次巡查，未有發現涉及經營無牌旅館情況，已結束調查。勞工處職業介紹所事務科，亦在2020年1月至2021年6月期間，收到共6宗涉外傭住宿設施的投訴。

法例未對外傭宿舍定義 政府未全面掌握資料

申訴署的調查報告指出，現時本港法例未有就「外傭宿舍」定義，住宿設施五花八門，部份由職業介紹所提供，部份則由其他私人業主或機構提供，免費或收費都有，政府亦不掌握宿舍位置、數量、設施等，亦無專屬法例規管。

報告指，現時部份外傭宿舍受《旅館業條例》或《床位寓所條例》處理，但部份宿舍因不涉收費，亦非以公開招徠形式經營，不屬上述條例規管。雖然外傭輸出國的領事館，對本港一些職業介紹所發出的牌照中，會要求中介須為外傭在港提供住宿設施，認可外傭宿舍。但申訴署認為，單靠領事館訂定對外傭宿舍要求，未必能全面應對問題。

2020年本港有4間外傭宿舍曾爆疫，報告指出，於大埔豐年樓的外傭宿舍，涉事外傭中介早前已被釘牌。報告進一步透露，勞工處跟進個案時發現，該宿舍由外傭中介提供，但沒持有民政總署發出的牌照，亦有4名入住的外傭為在職外傭，有違合約要求須住於僱主住址的規定。勞工處巡查時亦發現，涉事中介多方面違反《實務守則》要求，決定撤銷其職業介紹所牌照。

另外涉事位於上環建安商業大廈的外傭宿舍，經勞工處調查後，該外傭中介承認曾為數名有特別需要的外傭，在其營業地點內短暫留宿。勞工處已發出口頭警告，該中介已暫時停止營運，再巡查後未有發現有外傭住宿設施。

長興大廈個別外傭宿舍由中介免費提供 牌照處結束行動

旺角長興大廈雖曾爆疫，亦有人曾投訴該址有經營「外傭賓館」。勞工處指，該住宿設施非由中介營辦，但民政總署則指，該處部分單位為私人住宅，並由職業介紹所為外傭提供免費住宿，牌照處結束行動，而其餘部份單位仍在調查。至於銅鑼灣希雲大廈個案，則因既非涉中介，亦為私人住宅不涉無牌旅館，暫時仍有待調查。

申訴署促勞工處建立外傭宿舍資料庫

報告認為，外傭宿舍有其功能，惟收費低，甚至免費的外傭宿舍，質素會有局限，若要加強規管，成本或會轉嫁至外傭或僱主，甚至放棄經營外傭宿舍。申訴署認為，應由勞工處執行在《實務守則》中，就提供住宿設施或床位作出規定，必須確保外傭宿舍，有取得營辦住宿設施或床位的核准或牌照。

報告亦向勞工處提出10項建議，包括倡勞工處要求職業介紹所，提供有關其營運外傭宿舍的資料，建立外傭宿舍資料庫，並編製及公布一份外傭宿舍名單；更建議勞工處要求職業介紹所在新申請或續領牌照時，聲明如向求職者提供住宿設施等。如成效不彰，長遠才考慮立法規管。

申訴專員趙慧賢︰建議作出規管絕非為取締外傭宿舍

申訴專員趙慧賢認為，職業介紹所經營的外傭宿舍，為有需要的外傭提供臨時居所，有其社會功能，而建議作出的規管絕非為取締外傭宿舍，而是讓政府可保障來港工作的外傭有合理的居住環境，亦令經營者有例可依。她希望，在規管外傭宿舍上，政府可與所有持份者坦誠洽商，制訂一個各方都能接受的方案，循序漸進地提升外傭宿舍的營運水平。」

勞工處、民政總署及入境處已接納公署提出的所有改善建議。勞工處表示，已展開檢討《實務守則》的工作，有關檢討會一併考慮申訴專員公署報告提出的改善措施，亦會研究在現有制度的基礎上，加強對職業介紹所經營的住宿設施的監察，以及增加資訊透明度。