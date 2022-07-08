疫情｜浪翠園、麗都花園等13屋苑污水檢測陽性　30萬人要快測

本港疫情反彈，今日增2,945宗確診個案。政府將將向污水樣本陽性的區域，派發共30萬個快測包，涉及新界三個區域，供當地居民及相關員工自行檢測，包括沙田區水泉澳邨、葵青區翠怡花園、荃灣區豪景花園和浪翠園第一至四期等，共13個屋邨或屋苑。



為應對疫情，環境保護署與渠務署，在各區採集污水樣本檢測病毒，並在部份地區檢測到污水陽性，顯示該地處所可能存在隱性患者。房屋署及民政事務處，將會陸續向當地的居民、清潔員及物業管理員工，派發合共約30萬個快測包，以自行檢測，輔助識別感染者。

政府向新界3區派發30萬快測包，涉13個屋邨或屋苑，包括：

1）沙田區 — 水泉澳邨及欣安邨

2）葵青區 — 長康邨、長青邨、翠怡花園、海欣花園

3）荃灣區 — 豪景花園、豪景花園依麗小築、麗都花園、浪翠園第一至四期、帝華軒、海雲軒及龍騰閣

▼7月7日強制檢測公告▼



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政府表示，市民使用快測包時，應留意和跟從製造商的指示，正確測試和讀取結果，完成後拍照以作紀錄。測試前須潔淨雙手，減少在採集樣本區域內放置非必要用品；測試後則須小心包裹和密封測試套件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水，或70%酒精進行消毒。

若市民快測首次獲得陽性結果，可透過網上平台申報（按此）。如遇困難可致電183 6119，以自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。