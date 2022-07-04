三區23處污水呈陽性　涉海堤灣畔、珀麗灣等　政府派27萬套快測包

本港新冠肺炎疫情反彈，政府今日（4日）表示，在離島區、葵青區及荃灣區的多幢住宅大廈抽取污水檢測，結果顯示陽性的結果，即該地區的處所可能有隱性患者存在，故會陸續向有關地點的居民、清潔員和物業管理員派發合共27萬個快測抗原測試包。有關範圍涵蓋東涌多幢私人住宅，以及馬灣、珀麗灣一帶。



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政府表示，因應有關各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續派發合共約27萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，有關地點如下：

離島區 — 迎東邨、海堤灣畔、昇薈、東環、東環II及藍天海岸（藍天海岸、水藍天、影岸．紅及水藍．天岸）

葵青區 — 寧峰苑、長亨邨、長宏邨、長發邨、青泰苑、青雅苑、青逸軒及青宏苑

荃灣區 — 縉庭山、昇柏山、珀麗灣、田寮新村、馬灣大街村中、馬灣大街村南、馬灣大街村東、馬灣大街村北及馬灣漁民村屋

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政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

政府續稱，以快測首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。