運輸局林世雄：機場三跑系統2024完工　港深西部鐵路研究年內出爐

香港機場第三跑道昨日（8日）正式啟用，政府飛行服務隊的飛機昨早降落，成為首架着陸三跑的飛機。運輸及物流局局長林世雄今日（9日）發表上任後第二篇網誌，稱機場中跑道已關閉作重新配置工程，連同擴建二號客運大樓、興建T2客運廊等其他核心項目，三跑系統預料可在2024年完工。

他又指，本港陸路運輸會繼續以鐵路為重心，而港深西部鐵路（洪水橋至前海）的首階段研究預計於本年內完成，隨後會展開次階段研究。



+ 1

林世雄表示，目標在2024年竣工的三跑系統，共有7項核心工程，當中最具標誌性的新跑道已完工，昨日開始接受航班升降，讓本地和海外航空業界，熟習新跑道的運作程序及協作安排，而中跑道已暫時關閉作重新配置工程，連同其他核心項目，包括擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、新旅客捷運系統及行李處理系統等工程將隨即展開。

他續指，香港國際機場預計在2035年可達到處理年客運量1.2億人次、年貨運量1000萬公噸的目標，將可令香港國際機場具備條件，持續帶動本港和大灣區的人流和物流。

▼7月8日 機場三跑啟用▼



+ 15

香港國際機場上月在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的全球百大最佳機場排名中，首次跌出十大，連降10級至排名第20名位，更較廣州白雲機場低兩級，備受外界關注。林世雄在網誌則提及另一個國際排行榜，指香港國際機場去年再次榮登國際機場協會（ACI）2021年全球最繁忙貨運機場，全年總貨運量達500萬公噸，較2020年上升12.5%，更超過2019年疫情前的480萬公噸。

他強調，為持續提升香港國際機場的競爭力，機管局從未鬆懈，客運方面，「海天中轉大樓」正全速興建，讓往來機場和大灣區的旅客可直接轉機；而在貨運方面，則會三管齊下，包括加強香港機場為大灣區國際貨運樞紐的功能、把握跨境電子商貿機遇及發展高增值貨運。

本地鐵路項目發展藍圖。（運輸及物流局圖片）

陸路運輸繼續以鐵路為骨幹

至於陸路運輸方面，他表示，會繼續以鐵路為公共運輸系統的骨幹，當中東涌線延線、屯門南延線和北環線第一期古洞站的鐵路方案，自2021年年底起已陸續刊憲。洪水橋站的環境影響評估工作亦已經展開。

另外，港深政府亦正透過「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」跟進港深西部鐵路（洪水橋至前海）、北環線支線，以及改善羅湖管制站及其交通接駁事宜三個項目的推展工作。其中，港深西部鐵路（洪水橋至前海）的首階段研究預計於本年內完成，隨後會展開次階段研究。