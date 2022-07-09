環境局改組局長謝展寰首發網誌　將檢視環境滋擾法例、保障食安

由環境局改組而成的環境及生態局，新任局長謝展寰今（9日）發表其首篇網誌，他表示，政策局未來重點工作，包括致力提升香港整體環境衞生和市容，另將關注住宅裝修和店舖噪音、食肆產生的油煙氣味、非法污水渠接駁和海濱污水臭味等滋擾，亦會檢視相關法例。

他續說，廢物回收以至處理，若得以一條龍結合管理，將有助日後落實都市固體廢物收費；亦將會保障香港食物安全和穩定供應，促進漁農業的可持續發展。



環境及生態局局長謝展寰。(資料圖片/余俊亮攝)

新局有三大重點工作 望從根源解決環境衞生問題

謝展寰指出，上任新一屆環境及生態局局長已一個星期，「很多人以為我是上屆環境局副局長，擔任這個崗位理應駕輕就熟」，但環境及生態局是新成立的政策局，目的是整合上屆政府環境局的環境保護和自然生態保育，與食物及衞生局下的環境衞生、食物安全和漁農等政策和工作。負責部門則擴展至食環署、環保署、漁護署、香港天文台和政府化驗所，「所以我也正在努力要盡快掌握擴大的工作範疇和相關政策。」

他續說，未來的重點工作有三大方面，包括從根源解決「老、大、難」的環境衞生問題，並致力美化城市空間；推行環保碳中和城市、資源循環、綠色運輸，以及透過積極保育策略，強化香港生物多樣性；以及保障香港食物安全和穩定供應，促進漁農業的可持續發展傲

由環境局改組而成的環境及生態局，局長謝展寰今（9日）發表其首篇網誌。(環境及生態局「局長網誌」截圖)

政務司副司長帶領提升香港整體環境衞生和市容

謝展寰強調，今屆政府十分重視提升香港整體環境衞生和市容，政府剛宣布成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長卓永興帶領多個政策局及部門，致力提升香港整體環境衞生和市容。環境局和食環署會負責主力推動此項目的工作。

另外，住宅裝修和店舖噪音、食肆產生的油煙氣味、大型冷氣系統、市區水泥廠所帶來的滋擾，以及非法污水渠接駁和海濱污水臭味等問題，都困擾很多市民，環境局會制定措施和行動方案，包括檢視相關法例是否需要與時並進。

謝展寰表示，新整合的環境局，可以將廢物收集、回收、運送和處理一條龍結合管理，令整個廢物處理的流程更暢順，更好地配合減廢回收的大原則，亦有助日後落實都市固體廢物收費。（資料圖片）

認真檢視需否制定進一步策略 保香港食安和穩定供應

加強推動資源循環方面，謝展寰表示，新整合的環境局在減廢回收方面，可以將廢物收集、回收、運送和處理，一條龍結合管理，令整個廢物處理的流程更暢順，更好地配合減廢回收的大原則，亦有助日後落實都市固體廢物收費。對加強宣傳教育和地區回收網絡、擴大生產者責任制，以及建設轉廢為能和為材設施等工作更有利，協助逐步建立循環經濟。

他又指，香港過往的食物供應充足，「但要注意我們的食物幾乎全部依賴外來供應。」所以有需要認真檢視有否需要制定進一步的策略保障香港食物安全和穩定供應，以及如何更好地促進本地漁農業的可持續發展。

他於網誌總結指，「習近平主席在七月一日發表的重要講話中希望新一屆政府切實排解民生憂難，『人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標』」。他表明將和環境局，以及旗下部門會努力為香港市民締造一個更全面的舒適和健康生活環境。