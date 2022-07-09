孔繁毅倡檢測出結果縮短至4小時　配合每日核酸旅客可豁免檢疫

確診個案大幅反彈，醫務衞生局局長盧寵茂昨日（8日）提出，用更頻密的核酸檢測，並加快出報告是抗疫的重要手段。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（9日）在電台節目表示，認同有關說法，並建議當局增加檢測中心數目和將檢測出結果的時間縮短至4小時，以盡快隔離確診者。他續指，若檢測承辦商能縮短檢測時間，再配合抵港人士每日核酸檢測，當局可豁免旅客檢疫安排。



孔繁毅今早在商台節目表示，現時確診病人增加，入院人數亦較6月初增加一倍至約800人，但重症和死亡個案仍然平穩，醫療系統亦無太大壓力，相信是與社會有「混合免疫」（hybrid immunity）有關，即在打齊兩三針後染疫，免疫力會是最高，加上在第五波疫情中，大部份人均是感染BA.2病毒株，對BA.4和BA.5都有較好保護力。

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他稱，認同盧寵茂指，精準核酸檢測能及早診斷、隔離和治療確診者，尤其是高危人士，他認為要增加檢測中心數目，以及將檢測結果出爐的時間縮短至4至8小時，「由檢測到確診嘅時間好短，你去接觸其他人嘅機會就少咗。」

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

對於政府昨日起要求旅客在抵港第三日做多次檢酸檢測，孔繁毅認為此舉令檢疫安排更穩妥，並建議在第七日，即「放疫監」當日增加多一次核酸檢測，「兩個檢測中間嘅時間短咗，或者你做完之後，好快就知道你係陽性嘅話就可以隔離，呢樣好重要」，而得出陽性結果後，便要隨即做基因排序，以確定病人感染哪一種亞病毒株。

暫緩熔斷機制，他認為對疫情影響不大，因為輸入個案只佔整體疫情約十份一，而傳入的變種病毒亦在本港流行，認為要應着眼於檢測和檢疫安排，若核酸檢測能更頻密、更快出結果，便可以考慮「3+4」檢疫安排，即三天酒店、四天居家檢疫，若有關安排實施後，疫情仍然穩定，便可考慮撤銷檢疫安排，但大前提是要每日做核酸檢測，而結果在4至8小時便報告。

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變種病毒Omicron BA.4和BA.5有蔓延跡象，他認為BA.5近日已在南非、歐美逐漸成為主流病毒，故相信香港亦會出現此趨勢。他續指BA.5與現時流行的BA.2只有三種核酸變異，故對病毒的免疫逃逸會加強、傳播性亦會加強，亦可能會令康復者二次感染，但整體破壞力與BA.2無異，亦即症狀會相對較輕，但強調市民仍不能掉以輕心，並再次「谷針」，又預告第二代疫苗年底有望面世，呼籲市民，尤其是長者打齊三針或四針疫苗。他又透露，在第二代疫苗應市後，便會與專家委員會商討，建議政府推遲康復者二維碼多三個月，以便他們接種第二代疫苗。

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▼7月3日起強制檢測公告▼

