消費券｜7.23截止登記或轉會　至今18萬人申轉會　23萬人新登記

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】第二階段消費券將於8月7日派發，政府今日（9日）表示，截止昨日（8日）傍晚6時，已收到23萬個新登記及18萬個「轉會」申請。

政府提醒，新登記的合資格市民或有意「轉會」的現有登記人須於7月23日或之前，在消費券官方網站，或到八間臨時服務中心辦理登記手續，當局會在本月內以短訊通知審核結果，並會如期在8月7日分期發放消費券。



▼6月23日起市民可申請第二階段消費券轉會或新登記▼



政府發言人提醒現有登記人，即曾在4月獲發首階段消費券的市民，若無意「轉會」，毋須辦理任何手續，政府會利用其現有的登記紀錄審核其申請資格，並在7月底以短訊通知結果，他們便可以原有平台領取消費券。

至於從未登記的合資格市民，以及有意更改儲值支付工具帳戶領取消費券的現有登記人，則須在7月23日或之前透過消費券計劃網站內的電子登記平台或前往任何一間臨時服務中心由職員協助辦理手續。登記人一般會在遞交登記／更改登記紀錄申請後約一周便可收到短訊通知結果。

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市民若選擇上載身分證複本作身分認證，需要確保上載的圖像清晰、不反光及符合格式要求，否則政府無法處理有關登記或更改登記紀錄申請；登記人若收到短訊通知其上載的身分證複本不符合要求，可在7月23日或之前重新登記或申請，上載符合要求的身分證複本。

發言人重申，每名登記人只可就計劃登記或更改儲值支付工具帳戶一次，重複的登記或更改將不獲受理。每個儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改，因此市民需確保提供的儲值支付工具帳戶有效及資料正確無誤，以便在8月7日開始分期收取第二階段的消費券。

▼第二期$5000消費券Q&A▼

