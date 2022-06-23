消費券｜市民驚轉錯會到中心求助　有人嫌八達通須分三期想他投

第二期消費券8月初派發，今日（23日）開始予市民申請轉會或作新登記。其中一間今起運作、位於旺角始創中心的臨時服務中心，到場查詢市民以新登記為主，亦有少量欲轉會市民到場尋求協助。



有打算由八達通轉會至支付寶香港的市民表示，上一期消費券八達通最後一千元至今未收到，客服查詢熱線又長期「打唔通」：「本身諗住八達通方便啲，點知仲唔方便。」亦有市民不滿八達通要分三期發放，不能購買金額較高商品，打算轉會。



▼6月23日起市民可申請第二階段消費券轉會或新登記▼



旺角始創中心臨時服務中心市民以新登記為主

第二階段消費券將於8月發放，今次更容許市民轉會至其他平台，並於今日起接受轉會或新登記。今早的旺角始創中心臨時服務中心，到場求助的市民較以往少，當中大部份是以新登記為主，亦有少量欲轉會市民到場尋求協助。

使用八達通領取消費券的吳先生認為八達通很不方便，所以想轉會至支付寶，他提到早前很多人以為不符合資格領取最後一期1000元消費券，自己亦是其中一人，但致電查詢又長期「打唔通」，認為指示不夠清晰：「本身諗住八達通方便啲，點知仲唔方便」。

打算轉會支付寶：（八達通）上限3000元買手機好忟水

李先生亦打算由八達通轉會至支付寶，同樣認為八達通要分三期領取麻煩，他表示本打算購買手機，但八達通有上限3000元「好忟水」，想買金額超過3000元商品時便很麻煩。李先生又表示，擔心申請轉會過程出錯：「唔知轉咗去邊」，所以尋找專人協助，更不惜由新界走到旺角查詢。

非香港永久性居民終有份：$5000全用於子女

沈女士並非香港永久性居民，對今期消費券改條件令她可領取感到很高興：「等咗好耐，終於有。」她計劃將5000元全用於子女上，例如補習費用等，又提到生怕網上辦理申請手續資料出錯，故到中心辦理又無問題。

政府提供8個臨時服務中心

中心開放時間為6月23日至7月23日，逢周一至周六上午9時至下午6時服務，公眾假期除外。市民為免輪候，可致電（185000）以提早預約時段。

．上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（上環站A1出口）

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（炮台山站B出口）

．長沙灣永康街9號6樓601-602室（荔枝角站C出口）

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（太子站B2出口）

．觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（觀塘站A2出口）

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（石門站C出口）

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

．屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）

▼第二期$5000消費券Q&A▼

