消費券｜6.23起可轉會　總覽各項須知　部份人或要重新登記八達通

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】政府將於8月初派發第二階段消費券，明日（23日）開放合資格市民轉會或新登記，為期一個月。今次消費券將新增兩間營辦商，即PayMe及BoC Pay，同時，是次登記亦包括新符合資格及轉會人士；並新加入領取條件，例如已移民者及「有意圖永久離港者」不獲派發消費券，因此今輪消費券較過往複雜。

《香港01》為讀者整理轉會及不轉會的注意事項，並列出8個臨時服務中心的地址，以及八達通的常見問題，包括實體八達通卡已遺失、失效及退回的解決方法、轉用樂悠卡領券等。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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查詢及登記轉會，可前往政府消費券計劃網站︰按此

新登記／登記轉會教學影片︰按此

無意轉會者毋須辦理任何手續

去年合資格領取消費券的市民，並無意轉會，則毋須辦理任何手續。政府將按去年登記的支付平台，於8月7日派發首期消費券。相關市民將在7月23日的一周後，收到審核結果的短訊通知。

轉會者只可登記更改一次

有意轉會的市民，於6月23日至7月23日，可透過政府消費券網站內的電子登記平台，或到臨時服務中心遞交轉會申請。惟市民申請前須三思，成功更改後則不得再遞交申請，否則政府將視為重覆申請，不獲處理，因此機會僅得1次。而每個帳戶亦只可登記1次。

▼2022.03.27 長者排隊更改八達通登記▼



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政府提供8個臨時服務中心

中心開放時間為6月23日至7月23日，逢周一至周六上午9時至下午6時服務，公眾假期除外。市民為免輪候，可致電（18 5000）以提早預約時段。

．上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（上環站A1出口）

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（炮台山站B出口）

．長沙灣永康街9號6樓601-602室（荔枝角站C出口）

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（太子站B2出口）

．觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（觀塘站A2出口）

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（石門站C出口）

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

．屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）

新登記人須於6月13日年滿18歲

合資格的新登記市民，即6月13日年滿18歲，同時持有永久性居民身份證，或持「單程證」／持香港居民身分證，並無離開香港的人士，將可獲發第二階段消費券。不過須注意是，非永久性居民只獲半額，即5,000元消費券。

同樣地，新登記市民可透過消費券網站內的電子登記平台，或到臨時服務中心遞交轉會申請；成功登記後，亦不能再更改領券的支付平台。

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部份離港市民仍可獲豁免

政府早前曾強調離港不獲發消費券，為針對已移民的港人。因此「廣東計劃」或「福建計劃」受惠人、健康問題在外地住院、為政府／公司在外地執行職務及其親屬、勞工處工作假期的參加者、於海外讀書的學生等人士，可獲豁免。

已移民或意圖移民不獲派發

此外，領事館人員、外傭、駐軍成員亦不符合領取資格。至於政府將以6月13日作界線，將根據以「移民」等理由提早領取強積金，並委聘承辦商隨機抽查，以判斷市民已永久離港，或意圖永久離港，以決定領券的資格。

八達通續會常見問題一覽

登記人的實體八達通卡，若已轉移至手機，八達通公司會安排更改紀錄，毋須再次登記。同樣地，登記人的手機八達通卡，若已轉移至其他手機，亦毋須再次登記。

登記人若遺失登記的實體八達通卡，可向八達通公司報失，並要求補發新卡。八達通公司會安排更改紀錄，因此亦無須再作更改。

登記人的實體八達通卡，若已退回或失效，可在政府「更改八達通卡」的頁面（按此）以另一張八達通卡更改記錄，但舊卡將會被註銷。更改並須提供2021年消費券計劃的參考編號。

轉用樂悠卡領券毋須再次登記

登記人若希望轉用樂悠卡領消費券，亦毋須再次登記。八達通將於7月7日起，於其位於港鐵站或商場的服務站，提供「易轉服務」，將舊八達通卡的服務轉移至樂悠卡，完成後舊卡則被註銷。

若登記人希望保留舊卡，才須到政府消費券網站（按此，以樂悠卡登記領券。