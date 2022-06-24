消費券｜7個步驟簡單轉會教學　2分鐘就搞掂　有3項資料必準備

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】最新一輪消費券將於8月7日派發，市民由今日（23日）起至7月23日，可到政府消費券計劃網站或8個臨時服務中心「轉會」。《香港01》實測整個「轉會」流程，發現事前準備好3項資料，所需時間不超2分鐘，共7個步驟便可完成更改。



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整個更改登記流程，共分7個步驟，為免填寫資料的過程出現障礙，事前需準備3項資料，包括身份證號碼及其簽發日期、支付工具帳戶號碼。系統的登記時間為45分鐘，於頁面的右下角倒計時。惟記者實測整個更改過程不需兩分鐘。

1. 進入消費券更改登記頁面後，在閱讀指引後，便可點擊最底的「開始登記／更改」。

2. 在閱讀收集個人資料收集聲明後，若同意便點擊空格，並按「下一步」。

3. 填寫身份證號碼，並選擇簽發日期，再按「下一步」。若資料輸入錯誤，頁面將顯示無效，登記人共有5次提交資料的機會。

4. 回答保安問題，包括手機號碼最後4個數字，以及選擇今年初領取消費券的支付工具，並按「下一步」。

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5. 系統將自動輸入登記人的身份證號碼、中英文姓名、電話號碼，如有錯誤可更改；並顯示原來登記的支付工具帳戶號碼。登記人須選擇心儀的支付工具，以及對應的相關號碼，再按「下一步」。

6. 再次確認資料無誤後，按「確定及提交」。

7. 頁面將顯示提交日期和時間，以及消費券計劃登記參考編號。申請人可按需要儲存或列印，到這裡便完成更改登記的流程。

完成轉會登記後，上述所登記的手機，將收到政府的訊息，稱已收到更改申請，並列出登記參考編號。訊息由+852 6059 1120發送。

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