機管局斥半億研無人駕駛系統　料2024年無人駕駛巴士禁區內載乘客

機場南跑道盡頭近年變成「打卡」熱點，不過最近市民行太近，或會聽到無人駕駛車警告。機場管理局指，今年9月起在南跑道約1.5公里路段試用無人駕駛巡邏車，當偵察到有人於跑道南路圍網3米範圍內，即會發出警告，要求相關人士立即離開；如有需要，便會派人到場處理。

機管局又指，無人駕駛系統由2018年開始研究，項目成本約為5,000萬元。預計最快明年第三至第四季測試無人駕駛電動巴士，運載員工來往不同地點工作，並期望可在2024年起，接載乘客來往航天城及口岸。



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無人駕駛拖車已開始運載乘客行李

機管局機場運行副總監姚兆聰表示，機管局無人駕駛系統由2019年引入拖車後，分為四階段發展。首階段於2020年，利用8架無人駕駛拖車，運載乘客行李穿梭海天客運碼頭、停機坪及行李處理大堂，「已經行咗7萬公里，即係圍地球行超過一圈半，到𠵱家無發生過因佢而起嘅意外。」

由今年第二季起，機管局發展至用較大的無人駕駛拖車運載貨物，拖力達30噸。姚兆聰指，現時僅得一架相關拖車，計劃在2024年三跑系統完成後，購買70部拖車，取代現時由職員駕駛拖車，由貨運站拖貨至停機坪的路程。

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另外，今年9月機管局引入四架無人駕駛巡邏車，配備三個雷達、八個鏡頭及全球定位系統，充滿電可行16小時。當巡邏車偵察到車身10米範圍有障礙物時，會自動煞車，姚兆聰說：「相信撞到人機會好微。」他表示，無人駕駛技術是由北京和香港專家研發，車輛底盤則是在內地生產。

現時其中兩架巡邏車於南跑道盡頭巡邏，姚兆聰強調，相關地點保安十分重要，「一出就係跑道，唔想有人跳入嚟先知。」他指，在夜間會同時出動兩部巡邏車，故可加密巡邏次數，「一個點5分鐘就會有巡邏車經過一次，人無論點都做唔到。」他指巡邏車有一特點勝過人，「基本上唔使瞓覺，連前排打風、八號風球都運作緊。」

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疫情下更需要無人車，因為大家都覺得人同物應該盡可能少接觸，亦盡量希望保護員工，更需要加快做。 姚兆聰

引入無人巡邏車非為取代現有人手

巡邏車運作至今，沒有錄到闖入個案，惟姚說：「好多人影婚紗相、畢業相，其實唔理想，會作出驅趕。」被問到引入巡邏車，是否與2019年反修例風波有關？姚兆聰否認相關說法，並指系統目標並非取代現有人手，而是從加強保安及效率方面出發。另外兩部巡邏車，則計劃由12月起在北跑道運作。

機管局現時正改裝及測試普通電動巴士，冀掌握技術後就無人駕駛巴士進行招標。（梁鵬威攝）

最快明年第三季測試無人駕駛電巴

至於下一階段發展，機管局計劃發展無人駕駛巴士，並最快在明年第三季測試在禁區內接載職員到不同地點，料2023年正式運作。姚指現時正改裝及測試普通電動巴士，冀掌握技術後進行招標。至2024年則計劃利用無人駕駛巴士，接載乘客往來口岸及航天城；而至2028年則希望可往返航天城、口岸及東涌。惟相關計劃需額外投資，在禁區外行走亦須得到運輸署發牌。