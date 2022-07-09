黃大仙下邨、逸東邨等七個公共屋邨污水陽性　房署派29萬個快測包

本港疫情反彈，今日(9日)增2,995宗確診個案，持續在近3000宗水平徘徊。政府將向污水樣本陽性的地區，包括黃大仙區、深水埗區及東涌合共7個公共屋邨，派發共29萬個快測包，供居民及相關清潔及保安員自行檢測。涉事公屋包括東涌逸東邨、黃大仙下邨及南山邨等。



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為應對疫情，環保署與渠務署，在各區採集污水樣本檢測病毒，並在部份地區檢測到污水陽性，顯示該地處所可能存在隱性患者。因應以下各區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將陸續向涉事居民、清潔工和物業管理員，派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及的7個公共屋邨如下︰

．離島區︰逸東（一）邨及逸東（二）邨

．黃大仙區︰黃大仙下邨（二區）及竹園南邨

．深水埗區︰南山邨、大坑東邨及富昌邨

▼5月5日 黃大仙下邨龍樂樓圍封檢測▼



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港府表示，市民使用快測包時，應留意和跟從製造商指示，正確測試和讀取結果，完成後拍照作紀錄。測試前須潔淨雙手，減少在採集樣本區域內放置非必要用品；測試後則須小心包裹和密封測試套件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水，或70%酒精進行消毒。

若市民快測首次獲得陽性結果，可透過網上平台申報（按此）。如遇困難可致電183 6119，以自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。