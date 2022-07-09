再增16宗變種BA.4/5　院舍患者即日起出院前須檢測確保不具傳染性

本港疫情持續橫行，新增2,995宗確診，包括16宗懷疑變種BA.4或BA.5個案，當中七宗源頭未明。近日院舍持續有個案，醫管局因而推出新出院安排，長者或殘疾院舍患者出院前須進行核酸檢測，結果呈陰性或CT值在35或以上始准返回院舍，以確保其不具傳染性，若患者本身接種少於兩針則須另外於醫院、社區隔離設施或暫託中心隔離14天。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，核酸檢測較高靈敏度，冀可加強保護院舍，減低院舍感染風險。



醫管局公布新安排，長者或殘疾院舍康復者出院前須進行核酸檢測，呈陰性或CT值在35或以上，始准返回院舍，以確保其不具傳染性。(資料圖片)

增43宗懷疑BA.2.12.1 七宗BA.4/5無源頭

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，2,995宗新增確診個案中，共有43宗疑染BA.2.12.1變種病毒分支，當中24名患者無源頭，及18宗個案與先前個案有流行病學關聯。懷疑BA.4或BA.5個案則合共增加16宗，當中七宗是本地無源頭感染，另有九宗與其他個案相關。

醫管局公布長者或殘疾院舍病人出院檢測安排，除快速測試以外，另需接受核酸檢測，結果呈陰性或CT值在35或以上，則可予離院。若接種少於兩針，則需於醫院、社區隔離設施或暫託中心隔離14天。(資料圖片)

四間院舍出現個案 靈實翠林智樂居35院友須檢疫

同時，新增四間院舍出現個案，包括東華三院馬李示聘安老院有一名院友確診，兩名同房人士需檢疫；鳳溪護理安老院護理部亦有一名工作人員，五人需要檢疫；殘疾院舍則有靈實翠林智樂居四名院友及一名工作人員確診，三十五名院友需要檢疫，而香港心理衛生會艾齡樓有一名院友確診，七名同房人士需檢疫。

出院前檢測陰性或CT值35以上始准返回院舍

李立業公布指，因應疫情，公立醫院會加強長者或殘疾院舍病人出院檢測安排，已打兩針的院友除需進行快測以外，若其臨床狀況合適，獲安排出院前須接受核酸檢測，若呈陰性或CT值在35或以上，則准予放行，以確定病人返回院舍前已康復及不具傳染性。若接種少於兩針，則另須於醫院、社區隔離設施或暫託中心隔離14天。

他提到，相關新安排以較高靈敏度的核酸檢測進行，較有科學根據，冀加強保護院舍，減低院舍感染風險。李立業呼籲市民對疫情發展保持警剔，特別是尚未接種者，盼院友家人及院舍營運者安排打針，醫護樂意提供協助。

香港佛教醫院護養病房再增兩男病人染疫。（資料圖片）

佛教醫院護養病房再增兩名男病人染疫

早前公布出現個案的香港佛教醫院護養病房，今日再增兩名男病人感染，患者年齡分別是55歲及57歲，已轉至東華三院黃大仙醫院隔離治療，至今累計16名病人及四名員工確診，相關病房已徹底消毒，感染控制組正調查上述個案關連。

昨日公布有確診個案的博愛醫院田家炳護養院，共安排院內60人進行核酸檢測，再增一名病人及三名員工確診，已轉至屯門醫院隔離治療，情況穩定。該病房至今累計兩名病人及四名員工確診，感染控制組正調查個案關連，亦已抽取42個環境樣本，全部呈陰性。