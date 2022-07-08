強制檢測｜增65處　涉淘大牛角次男坊、圓方Mango Tree等4食肆

新冠肺炎疫情反彈，政府周五晚（8日）發出強制檢測公告，多達65個處所納入名單。其中4個地點為食肆，包括東港城意樂餐廳、淘大商場的牛角次男坊、德福廣場2期上海姥姥及尖沙咀圓方Mango Tree。此外，患者曾到訪或污水樣本呈陽性的大廈，共有56幢上榜，包括日出康城領峯8座、愉景新城6座、置富花園富澤苑、太和邨福和樓的仁濟醫院地區支援中心等。



公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪以下相關地點，須於明日或後日（9日或10日）接受核酸檢測。



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上海姥姥及意樂餐廳各一分店上榜

政府公布，最新有60個地點，曾有確診患者到訪，故被納入強檢公告。其中有4個地點為食肆，包括牛頭角淘大商場的牛角次男坊、九龍灣德福廣場2期的上海姥姥、將軍澳東港城意樂餐廳、尖沙咀圓方金區2樓Mango Tree。

餘下56個地點為確診大廈，當中以新界區最多佔34幢，包括將軍澳日出康城領峯8座（左翼及右翼）、將軍澳海翩滙1座、荃灣愉景新城6座、屯門龍門居5座等。

大埔仁濟醫院地區支援中心上榜

此外，位於大埔太和邨福和樓的仁濟醫院地區支援中心亦上榜，涉及地下101室、108室及117至124室。若連同該中心，新界各區中以大埔為重災，共計有7幢上榜。

▼7月8日強制檢測公告▼



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置富花園、半山區慧明苑上榜

其次則為九龍及港島區，分別各佔10幢，當中包括土瓜灣傲雲峰2座、薄扶林置富花園富澤苑、半山區慧明苑2座等、北角縉景臺1座。餘下一幢確診大廈位於東涌，為東環5B座。

5幢大廈污水樣本呈陽性

此外，亦有5個地點因污水樣本呈陽性，故同樣被納入強檢公告，包括鑽石山宏景花園3 座、油塘油麗邨智麗樓、屯門建生邨樂生樓、屯門寶田邨2座、東涌逸東一邨迎逸樓。換言之，若連同污水大廈，屯門則僅次於大埔，成為全港第二重災，共有6幢大廈上榜。

▼7月8日強制檢測公告▼



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政府表示，即使已接種疫苗，有關人士亦須接受上述強制檢測。而3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，則無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，須按遵從強制檢測公告，不能使用快速抗原測試。