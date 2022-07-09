澳門疫情｜增71宗陽性、累計1,374宗 第6輪全民檢測逾41萬人陰性
撰文：鍾麗霞
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澳門經過多輪全民檢測後疫情仍然嚴峻，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（9日）表示，昨日24小時內新增71宗陽性個案，個案包括紅碼區及醫學觀察酒店45例，屬於管控中發現；密切接觸者14例、全民核酸及重點人群發現的陽性7例、其他人群有5例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,374宗病例。
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截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進18,377人，其中核心密切接觸者2,837人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）10,592人，次密切接觸者836人，一般接觸者255人，陪同人員749人。
為應對疫情，澳門第6輪全民核酸檢測已於昨（8）日早上9時開始，截至今早上8時，已採樣479,415人次，其中413,057人次已有檢測結果，呈陰性；累計共有14管混樣樣本呈陽性。
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