深圳健康驛站今起改抽籤分配房間　杜絕炒賣　網站下午無法進入

現時經深圳灣口岸到深圳的旅客，必先經網上預約「健康驛站」接受檢疫，否則不能入境。過往「健康驛站」供應不求，更不時出現炒賣情況，深圳市政府今日（10日）將預約方式改為抽籤分配房間，系統將根據入境旅客需求數量，以及「健康驛站」的可用房間數量，再設置每日抽籤名額。不過記者今日下午嘗試進入網站時，卻無法進入網頁。



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「健康驛站」房間不時出現炒賣情況，日前內地將每日名額添加至2,000個，並由今日起，將房間的預約方式改為抽籤分配。根據新措施，市民可於每日早上9時至下午6時，登入「健康驛站房間線上預約系統」提前預約，之後系統便會根據從深圳灣入境的旅客需求，再結合健康驛站的可用房間數量，設置每日抽籤名額。抽籤結果將於每晚8時公布。

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市民預約登記時，可查看未能6天的抽籤名額，以及已報名登記的人數。每個用戶連同同住人，在同一日期內只能報名一次。另外，每個用戶在同一期抽籤中，只會抽中一次。成功抽中者，會獲得「預約確認單」用以入境，但確認單只能於入境當日使用，逾期即告失效，而且不可轉讓。

記者下午無法進入預約網站（網站截圖）

新措施今日起實行，原訂上午9時至下午6時可登記預約，不過記者於下午時份，一直未能進入網站，無法瀏覽網頁。