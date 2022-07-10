深圳灣口岸逼爆　港人趕「尾班車」出境　須排隊三小時做檢測

政府周六（9日）宣布，將推離境特別核酸檢測網上預約系統，離境時須提前在網上系統預約當天的特別核酸檢測時段，無預約不能過關。醫務衞生局今日（10日）表示，由於早上繁忙時段離境人流較多，深圳灣口岸離境特別核酸檢測所需的等候時間較長，預計旅客抵達管制站後需約三小時進行檢測。當局呼籲旅客避免在今日中午前前往深圳灣口岸，並可改於今日下午3時後的非繁忙時段過關。



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當局表示，現時深圳灣口岸離境特別核酸檢測所需的等候時間較長，預計旅客抵達管制站後需約三小時進行檢測，並呼籲旅客可改於今日下午3時後的非繁忙時段過關，以免因大量旅客聚集而需長時間等候。

當局昨日（9日）公布，隨着深圳健康驛站的每日名額於7月8日增加，並設有額外的「人文關懷通關」名額供特定群組申請，經深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升。當局正就推出口岸離境特別核酸檢測網上預約系統作相關準備，預計可於下星期內推出。

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深圳灣出境無預約檢測將不准過關

日後在預約安排下，旅客需要先取得深圳健康驛站名額，然後經網上預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。相關旅客必須按預約時段到深圳灣口岸進行特別核酸檢測，未有預約的旅客將不獲准進入口岸進行核酸檢測及過關手續。

另外，現時深圳灣口岸的旅客清關服務時間為每日上午9時至晚上8時。免費提供的特別核酸檢測服務時間則為上午8時至晚上6時30分。

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