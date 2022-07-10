疫情｜盧寵茂研推安心出行實名制　仿內地設紅黃綠健康碼

第五波疫情反彈，近日確診個案曾一度升破3,000宗。盧寵茂接受電視台節目訪問時表示， 政府目前要達到早發現、早診斷，提升發現確診者的速度，稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記，惟認為追蹤並非安心出行的首要工作，稱「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制」，直言確診者不應危害市民健康。



他又表示，現時要求與內地免檢疫通關並不合理及無可能，現時港府旨在增加通關的人數及提升方便程度，希望「明天會更好」。



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盧寵茂今日在電視節目《講清講楚》上指，自己雖在網誌上表示，希望七夕節讓市民可提早北上團圓，但坦言目前完全取消檢疫安排是不太合理。他指，香港在兩地通關方面，不存在可提出任何要求及有任何籌碼與內地談判，形容「香港考內地試，出卷人是內地。」現時希望與內地達到「互聯互通」。盧又指，以往有2.5%港人過關後仍確診，相信如過關後沒有人確診，內地或可以放寬更多過關名額。

盧寵茂稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設紅黃綠碼的健康碼制度，認為「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制。」（資料圖片）

考慮使用方法令患者不能進入部份場所

問及會否引入健康碼？盧寵茂表示，將考慮增設紅黃綠碼的健康碼制度，以加強發現患者的能力。又指正研究優化現有程式，除通知市民做強檢，同時提醒他們做檢測前勿前往高風險地方，亦會考慮使用方法「令佢哋唔能夠進入場所。」

盧指出，核酸檢測比快速檢測的的準確度更高，現時高危群組，尤其是院舍職員，僅靠快速檢測並不足夠，擬在快測之上再加上核酸檢測，相信「大家都會安心啲」，政府亦會承擔檢測費用，另外，他亦在7月1日與核酸供應商闡釋政府的檢測方向，冀增加檢測量。

▼7月3日起強制檢測公告▼



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核酸檢測要做到「多、快、準、易、平」

他又指，核酸檢測不僅要常態化，更要做到「多、快、準、易、平」。他認為應檢討核酸檢測的價錢，舉例指現時內地單管單採檢測為16元，而混採檢測為4元，香港的價錢明顯更高昂。他又建議可考慮讓市民在網上預先登記資料，届時只需掃描QR code 即可進行檢測，省卻檢測中心人手。