澳門疫情｜增93宗陽性、累計1467宗　第7輪全民檢測今早九時開始

澳門疫情持續，經過多輪全民檢測後疫情仍然嚴峻，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（10日）表示，第六輪，即7月8日早上九時至7月9日下午六時的全民核酸檢測已結束，已採樣約65.9萬人次，累計共有23管混樣樣本呈陽性，而第七輪全民核酸檢測已於今早九時開始，應變協調中心呼籲市民積極響應。



昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，屬於管控中發現；密切接觸者12例、全民核酸及重點人群發現的陽性16例、其他人群有6例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,467例。



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昨完成的第六輪全民核酸檢測採樣約65.9萬人次

第六輪全民核酸檢測昨日（9日）下午六時已結束，已採樣約65.9萬人次，累計共有23管混樣樣本呈陽性，當局已安排樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中，而昨日24小時新增陽性個案包括：紅碼區及醫學觀察酒店59例，屬於管控中發現；密切接觸者12例、全民核酸及重點人群發現的陽性16例、其他人群有6例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,467例。

截至今日早上8時，通過流行病學調查共跟進18,943人，其中核心密切接觸者2,932人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）10,746人，次密切接觸者840人，一般接觸者255人，陪同人員759人。

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應變協調中心呼籲盡快預約盡早完成全民核檢

而第七輪全民核酸檢測已於今早九時開始，應變協調中心呼籲積極響應，盡快預約盡早完成全民核檢，以及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散，據當地媒體報道指，部分地區流動核酸採樣車輪候人士未算多，不少是一家大小及黃碼人士，從輪候到完檢僅約五分鐘。