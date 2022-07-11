政府擬推紅黃綠健康碼　何栢良：未必可減低個案　打針更有效益

醫務衛生局局長盧寵茂昨日（10日）表示，研究將「安心出行」實名制，並仿效內地加設「紅黃綠碼」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）於電台節目表示，如將核酸檢測陽性的市民，及檢疫中的入境人士，先暫停其疫苗通行證或轉為「紅碼」，相信可更精準防疫。不過他亦指，落實有關措施後，未必可大幅度減低個案，根據過往兩年經驗，減少個案最有效的方法是「封城」，惟香港正處於復常階段，更符合成本效益的是推廣接種疫苗。



▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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料BA.5成主流後 傳播速度更快

何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，採用「安心出行」實名制及加設「紅黃綠碼」，對管控高風險人士有一定成效，但現時香港日增約3,000宗個案，落實措施後未必可大幅減低個案。他解釋，雖然現時香港流行的病毒株是Omicron BA.2，但相信不久後BA.5會成為主流，傳播速度更快，而且更易逃過疫苗效果。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何栢良續指，經過兩年多經驗，觀乎最有效的方法是「封城」，減少社會活動才可減少個案，但上海封城兩個月，再加上以十次計的全民檢測都無法完全清零；澳門亦做了多次全民檢測，現時仍要七日靜止，如香港採用同樣措施的代價相當大。他認為，如目標是減少住院個案、減少重症，最有效及最低成本的，是推廣接種疫苗及處方口服藥。

健康碼管制搭車未必可行

何栢良亦於港台節目《千禧年代》表示，如果能縮短核酸檢測時間，一日內知悉結果，再向檢測陽性人士，或檢疫中的入境人士，暫停其疫苗通行證或轉為「紅碼」，相信可以更精準防疫。不過他亦指，澳門及內地在乘搭交通工具前，都須先掃二維碼，「黃碼」未必可登車，但香港未必可行，而且效益上亦有不確定性。

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



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料一個月內確診數倍增

至於疫情趨勢，他表示現時每日新增約2,000至3,000宗個案，相信數字仍未見頂。他續稱，本地的主要病毒株仍是BA.2，但亦已經出現BA.4及BA.5，當兩者所佔比例上升，感染數字便會上升更快，估計兩三周後的確診宗數有機會倍增。