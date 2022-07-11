深圳灣口岸過關排長龍　盧寵茂致歉　正積極考慮縮短入境檢疫日數

昨日（10日）有大批市民在深圳灣口岸排隊過關到內地，等候做「特別核酸檢測」。醫務衞生局局長盧寵茂今早（11日）於電台節目表示，雖然提升了過關名額的第一步，但未考慮第二步，並未設立檢測的預約制度，結果大排長龍，昨早三小時內便有約1,200人排隊過關，就此代表政府向市民道歉，目標於本周初推出預約系統。

盧寵茂之後於另一電台節目中，被問到會否考慮將入境香港的檢疫期縮短，他表示正積極考慮減少檢疫日數，但未能透露詳情，並指要以科技配合，確保檢疫人士守法。



▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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盧寵茂在港台節目《千禧年代》指，昨早深圳灣口岸三小時內有約1,200人過關，結果大排長龍。他表示，市民過關前已預約了內地的「健康驛站」房間，其實毋須趕於早上過關，「遲啲入去可能仲著數啲」，以免繁忙時段過於擠擁。

他又說，視察過深圳灣口岸及機場的過關流程後，發現需經過不少登記程序，認為可利用科技改善，例如將個人資料生成二維碼，儲藏在「安心出行」。

盧寵茂又指，現時深圳灣口岸每日有約2,000個過關名額，另再有八類符合「人民關懷」的名額，大約有500個，即每日總名額約2,500個。他表示，目標本周初推預約檢測系統，現時檢測承辦商亦已添加24部檢測器材，預計之後每小時最多讓400多人通關，目標是1.5至2個小時內讓市民過關。

▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼



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被問到可否再加快速度，盧寵茂稱會研究不同創新方法協助市民，例如讓市民在跨過深圳灣大橋前便接受檢測，之後便可善用等待檢測結果的時間過橋。但他強調仍有待研究。

盧寵茂之後接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問。談及會否考慮將入境香港的檢疫期改為五天酒店、加兩天家居檢疫的「5+2」方案時，他表示正積極考慮將檢疫日數減少，但未能透露詳情，必須要有數據證明不會令患者流入社區，並再次強調要科技配合防疫，確保檢疫者不會進入高風險場所。

招彥燾（資料圖片／羅國輝攝）

盧寵茂之前亦提過要提高核酸檢測量，並達到「多、快、準、易、平」五個標準。身兼檢測承辦商相達生物科技董事長的中大生物醫學學院客座副教授招彥燾招彥燾於《千禧年代》表示，並非不能達到有關標準，但重點是先後次序，以現時技術而言，不能五者同時都達到最理想水平，例如要達到快的標準，便要在檢測地點附近設化驗場所，變相提高成本。

招彥燾指，如本港物流順暢，檢測能力可能達到如深圳般，約兩三天全部市民做一次核酸檢測，採用混檢模式可令檢測能力以十倍計增加，但另一前提是確診數字下降，才可採用相關方法。他又指，快速檢測只可當作輔助檢測，其靈敏度對於Omicron BA.4和BA.5有較大折扣。