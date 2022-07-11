食肆高層被勒索50萬　女被告指事主曾稱包養一世　玩完卻罵她臭X

已婚女子涉勒索連鎖食肆集團高層50萬案今（11日）在區域法院續審，庭上透露，女被告被女警拘捕時，她在警誡下曾稱：「佢（事主）話會包養我一世，玩完之後話我臭X。」辯方透露被告或會出庭抗辯，案件明續。



被告警誡下稱事主X 曾稱包養一世

拘捕警員張玉彩（音譯）供稱，她根據指示，在黃金海岸酒店拘捕女被告黃莎莎(31歲)，張為被告作出簡單搜身程序後，便將被告帶上車。庭上亦有讀出記錄張拘捕被告時，被告在警誡下說過的話，當中提到被告曾說：「佢（事主X）話會包養我一世，玩完之後話我臭X。」

女警否認曾刪減被告手機資料

辯方指，張在乘車期間，未有檢取到被告的手機，直到返回警署會面室後，才叫被告交出手機及解鎖。張查閱過後便拿手機離開會面室，回來時指其手機已上鎖，要求被告提供密碼，張不同意，又否認曾刪減被告手機內的資料。

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

案件編號：DCCC 1146/2021