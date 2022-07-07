食肆高層被勒索50萬案　事主哭稱妻看報道後走咗　現只想尋妻回家

已婚女子涉勒索連鎖食肆集團高層50萬案續審，男事主X今(7日)在區域法院接受辯方盤問時，承認女被告一開始已表明要求「包養」，但X強調，他只提及「養」即每月「定額定息」約2至3萬元，並非「無底深潭」。他作供時又飲泣稱，其妻看到本案報道後「走咗」，X說：「我喺證人嚟架，唔係嚟俾你審判！」又說：：「我想搵番我最愛嘅老婆返屋企。」



認提供經濟支持是與被告關係的基礎

男事主X今接受辯方律師盤問，律師指女被告黃莎莎(31歲)一開始已向X表明，她要求X「包養」，X同意，但X稱他只提及要「養」她，並解釋所謂「養」，是指「定息定額，一個月兩萬3萬咁」，即是有限度的「生活費」，而非「無底深潭」。X自言當時感受到，他向被告提供的經濟支持是兩人關係的基礎。

女被告仰慕X因其成熟及安全感

X又稱，記得被告曾向他提及，她9歲由內地來港，父母輩經濟條件不好，她與母親、弟弟同住公屋，對於被告不是與丈夫同住，並與丈夫關係不好，X稱沒有印象，但他同意被告曾說過仰慕成熟男士，仰慕他也是因為其成熟及能給予她安全感。

X哭稱妻子看報道後走咗

辯方律師又問及X過去的一些經歷，X一度哽咽說：「我年紀大喇，我老婆走咗，唔知喺邊度，我想番屋企，想接佢番屋企。」又激動地指：「我喺證人嚟架，唔係嚟俾你審判！」他多次重複：「我想搵番我最愛嘅老婆番屋企」。他解釋指，他妻子昨天在看過相關報道後便「走咗」，他自言現在腦袋「一片空白」，只想回家。

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

案件編號：DCCC 1146/2021