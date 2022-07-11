電子手環周五派居家隔離者　將實施健康碼紅黃碼　不可入院舍醫院

本港疫情持續反彈，醫務衞生局局長盧寵茂今（11日）宣布，將於本周五（15日）起要求居家隔離者佩戴電子手環，另當局預告將推行安心出行實名制，並引入健康碼，海外入境人士將會轉為「黃碼」；「紅碼」則用於識別確診者，並限制兩者的出行範圍，包括不准出入高危人群場所例如醫院及院舍等，惟現階段無意禁止持「黃碼」者乘搭交通工具。盧寵茂強調，相關方案令檢疫更人性化，希望健康碼同可盡早推行，「愈快愈好。」他又指，會研究入境人士部份的酒店檢疫日數改為家居監察。

盧寵茂強調，並非不信任市民可自律，又以「變幻原是永恆」回應改變上屆政府措施因由，稱透過精準措施控制疫情，又強調港府目前無考慮實施封城等較高社會成本方案。



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，醫務衞生局局長盧寵茂今（11日）宣布，將於本周五（15日）起要求居家隔離者佩戴電子手環，另預告將推行安心出行健康碼。（梁鵬威攝）

醫務衞生局局長盧寵茂表示，根據最新數據顯示，現時有約1.24萬人士正進行居家隔離，

因應疫情及確診宗數趨增，盼更精準實行嚴謹的隔離措施，港府將於本周五（15日）起要求居家隔離者佩戴電子手環，確保相關人士不會離家。他強調，政府對疫情不會躺平，會針對帶有病毒的確診人士做好隔離措施，「所以要做到更精準居家隔離，同時要人性化。」

七日酒店檢疫日數 部份改家居監察

他又提到，將會引入安心出行「紅、黃」碼，其中「黃碼」適用於境外入境人士等高風險者。他解釋，當局理解到國際聯通需要及社會呼聲，港府正研究將境外入境人士的七天酒店檢疫要求，改為局部家居健康監察，即完成指定酒店檢疫日數後，可返回合適住所進行居家監測，再作點對點管理，並可恢復返工或返學等活動。

惟期間仍有一定風險，遂需對其出行有所限制，包括不可進出高風險人群地方，例如醫院、長者院舍及出席除罩等活動，相關人士將獲「黃碼」以作識別。他續說，將於稍後公布抵港居家隔離方案細節。

「暫時睇黃碼，應該唔影響坐交通工具」

「紅碼」則適用於識別確診人士。盧寵茂表示，核酸陽性者獲當局發出隔離令外，其安心出行亦會轉為「紅碼」，將無法進入特定場所及高危人群場所包括醫院及院舍等。

至於「紅碼」、「黃碼」會否被限制乘搭公共交通工具，他則表示，稍後會再詳細解釋執行細節，但持紅碼人士本身已不應離開檢疫場所，「根本唔應該出嚟。」至於持黃碼者，則主要限制其出入高危人群場所例如醫院及院舍等，另包括涉及除口罩的高風險活動，「暫時睇黃碼，應該唔影響坐交通工具。」

他強調，檢疫隔離受法例限制，倘相關人士離開檢疫處所，甚至進入高風險場所即屬違法，他強調，安心實名制可確保檢疫措施到位，及識別確診及檢疫人士，「唔係用於追蹤，亦唔會限制無確診或檢疫市民的自由，目標減低抗疫成本，同時加強效果。」

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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至於有否數據支持包括違反檢疫令宗數，他則指，「講得係偷走，即係無人知道，無精準方法搵佢哋，所以點解要有電子手環同紅黃碼。」

澳門及上海均有推行健康碼，惟相繼爆疫，被問到港府何以仍有信心奏效時，盧寵茂指，每個地方防疫政策不同，會根據人口年齡分布、居住環境、經濟及對外國際交流等因地制宜，故不能相提並論，「依家我哋的情況，係要做更精準防疫，目標係永遠做減數」，冀透過精準防疫，減少傳播率。

盧：相信市民高質素 「但點解香港要有法庭？點解要有警察？」

至於是否不相信市民能自律時，他則指，相信市民是高質素，「但點解香港要有法庭？點解要有警察？」惟始終難以保證所有人均遵守，「可能唔覺意、唔醒起，有措施就可以確保佢地會遵守。」他又提到，以往有例子顯示確診者曾於檢疫期間擅自拆除手環，「要有多道守線，尤其疫情繼續上升。」

稱變革是要應變幻 因為「變幻係永恆」

前創新及科技局局長薛永恒曾稱安心出行毋須實名制，盧寵茂以「變幻係永恆」作出回應，他提到，提出變革是要應對變幻，「唔覺得我哋係政策上嘅改變，係同上一屆政府係有衝突，時間唔同係有改變嘅需要。」

他又稱，相信市民不欲「封城」，港府目前亦無封城考慮，強調現時以精準防疫為主，「主要係控制已感染或者高風險感染人士，令佢不危害大多數，唔希望用一啲增加社會成本方法，例如封城。」