單日增2863確診　九龍城啟思及約克等8學校爆疫　有班級停課一周

本港疫情持續升溫，衞生防護中心今日（11日）公布，新呈報2611宗，及252宗輸入個案。學校新呈報627宗個案，涉及454間學校，有527名學生及100名教職員染疫。



中心建議8間學校個別爆疫班級停課一周，分別涉及東華三院王余家潔紀念小學、靈光小學、三育中學、啟思幼稚園、寶血女子中學、約克國際幼稚園等。



學校呈報627宗個案 涉527名學生

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，本港今日新呈報2611宗，當中核酸陽性1066宗，快速測試陽性1545宗，輸入個案有252宗，死亡個案新增7宗。

學校方面今日新呈報627宗個案，涉及454間學校，當中今日有152宗、周日有178宗、周六有175宗、周五或之前有122宗，分別有527名學生及100名教職員，來自101間幼稚園、301間小學、213間中學、12間特殊學校。

+ 2

將軍澳王余家潔紀念小學、深井靈光小學等有班級停課

張竹君表示，有234間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議8間學校班級停課一周，分別是將軍澳東華三院王余家潔紀念小學5B班，有3宗個案全班21名學生、荃灣深井靈光小學6A班有4個案共18學生、九龍三育中學4B班有4個案共23學生、九龍塘啟思幼稚園DN班下午小組有2個案，共18學生、柴灣寶血女子中學4H班有3個案共19學生、九龍城約克國際幼稚園N1 RED班有3個案共26學生，另有兩間特殊學校，分別是大埔匡智松嶺學校，樂群樂善班1個案，致美誠美1個案，涉及4個班別、深水埗中華基督教會望覺堂啟愛學校中六有2個案共11學生。

香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院。（社署圖片）

BA.2.12.1增19宗無源頭 BA.4/BA.5有6不明源頭

院舍方面，香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院呈報1名院友，所有密切接觸者已檢疫。

張竹君又指，BA.2.12.1新增36宗懷疑個案，當中19宗本地暫無源頭，餘下17宗與其他個案相關個案，懷疑BA.4/BA.5有19宗，其中有13宗與其他個案相關，6宗本地無源頭。