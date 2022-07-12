香港故宮門票｜8月門票10時開售　搶訂周三免費票攻略【附連結】

【香港故宮文化博物館預約/香港故宮文化博物館開放時間/故宮預約8月/故宮門票免費】西九故宮文化博物館(香港故宮)7月2日正式開幕，到今早（12日）10時起，香港故宮將在網上開放整個8月各類型門票，包括逢星期三的免費標準門票，涉及逾137,000張門票。

香港故宮指，由本月3日至前日（10日）的開幕首星期，共接待近3.5萬名訪客，自6月14日開售7月份門票至今，已售出或預訂的各類型門票近14萬張，佔首月可供預訂的門票約97%。

香港故宮展廳8特別展覽—— 國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫，將於8月3日起推出第二期國寶級中國書畫經典名作，展品包括從故宮博物院借展的15件中國早期書畫，如中國繪畫宗師顧愷之的千古名作——洛神賦圖（北宋摹本）及（傳）虞世南行書摹蘭亭序帖等國寶級書畫，部分展品有逾千年的歷史。要睇國寶，要免費預約，香港故宮8月搶飛攻略，一文看清。



▼受颱風暹芭影響 香港故宮文化博物館延至7月3日對外開放▼



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▼預約/購買香港故宮門票3大途徑▼



香港故宮文化博物館網頁

西九文化區網站

「西九文化區」手機應用程式

其餘門票可經香港故宮票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購買

▼香港故宮開幕 多件一級「國寶」先睹為快▼



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▼香港故宮收費▼



成人標準門票（展廳1至7）$50，參觀特別展覽（展廳8及9）須付費$120，特惠門票半價發售，7至11歲小童、全日制學生、60歲或以上、殘疾人士及綜緩受助人適用，六歲或以下小童可以免費入場。首12個月標準門票逢星期三免費。

▼香港故宮地址及開放時間▼



九龍西九文化區博物館道8號

星期一、三、四、日：上午10時至下午6時

星期五、六及公眾假期：上午10時至晚上8時

▼香港故宮交通▼



設免費穿梭巴士 每15分鐘一班

西九文化區設有免費穿梭巴士，服務時間為早上10時晚上7時，約15分鐘1班，滿載28人即開。路線為循環線，由M+博物館出發，途經故宮博物館及西九文化區西面出入口，再返回M+博物館。

此外，除了前往九龍站及西隧收費廣場的巴士外，現時已有兩輛巴士可直達博物館門外，分別為由尚德至九龍站的九巴296D、由尖沙咀往赤柱村的城巴973，後者將於7月2日調整新路線。

香港故宮文化博物館交通詳情︰按此