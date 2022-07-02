香港故宮開幕｜港方期望與台北故宮合作　台方：未收到邀約或聯繫

香港故宮文化博物館今日（2日）對外開放，914件國寶文物正式登場。兩岸三地都有故宮博物館／院，西九文化區董事局及管理層日前表示，期望未來可與台北故宮合作，館長吳志華更強調文化沒有政治標籤。



不過，台北故宮博物院回覆《香港01》查詢時則稱，尚未收到香港故宮合作邀請或聯繫，強調「只有在對等、尊嚴的前提下，才有交流或合作空間」。



【香港故宮文化博物館開幕系列之八】



▼香港故宮開幕 多件一級「國寶」先睹為快▼



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馮程淑儀：三地故宮展品若並列展示 會係幾震撼

香港故宮文化博物館早前已擇日於6月22日開幕，7月2日正式開放公眾入場。香港故宮董事局主席陳智思早前表示，期望未來可以跟台北故宮合作；西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀日前接受專訪時，引述香港故宮館長吳志華指，香港和台北兩館以往有保持工作聯繫，「但近幾年暫時停咗」，她指兩岸三地故宮展品倘能並列展示，「會係幾震撼場面。」

香港故宮館長：文化沒有政治標籤

香港故宮館長吳志華日前曾於傳媒訪問表示，香港故宮與台北故宮有合作空間，且北京故宮和台北故宮過去亦不乏合作，甚至曾有北京故宮藏品在台灣展出，「但要處理法律問題，亦不排除有政治環境問題要處理。」他近日出席香港故宮開幕系列活動則表示，文化沒有政治標籤，期望兩岸三地故宮可開展合作。

香港故宮文化博物館於2016年12月落實建館，由馬會慈善信托基金捐贈35億元興建。（資料圖片）

台北故宮博物院指，尚未收到香港故宮合作邀請或聯繫。（資料圖片）

台北故宮：只有在對等、尊嚴前提下才合作

《香港01》曾先後於5月底及開幕當日，向台北故宮查詢港台兩地的合作空間，包括互換展品、簽訂合作備忘錄或合作策展等，以及香港故宮有否發出合作邀請等。惟台灣故宮博物院回覆稱，至今並未收到來香港故宮的任何合作、活動等邀請或聯繫，又強調雙方只有在對等、尊嚴的前提下，才有交流或合作空間。

台灣故宮更稱，從媒體得悉香港故宮辦理的活動有該博物院退休人員參與，「國立故宮博物院嚴正聲明，退休或離職人員的參與僅為其個人行為，當然不能代表本院。」翻查資料顯示，香港故宮去年曾邀請台北故宮博物院前器物處處長鄧淑蘋，及前台北故宮博物院副院長何傳馨等人，擔任網上講座講者。

台北故宮院長：謹慎看待與香港交流可能性

根據台灣傳媒報道，台北故宮院長吳密察去年10月曾否認與香港故宮有任何聯繫，吳密察當時提到，台北故宮本來有與北京故宮交流，建基於彼此平等及純粹學術文化交流基礎，惟自他上任後，兩館則未有再作交流。至於與香港故宮合作可能性，他則強調，會秉持同樣態度，在沒有任何政治前提下遵守政府的政策，謹慎看待雙方交流的可能性，又指港版國安法實施後，「其實香港跟中國已經沒有差別，所以我們也不能把它當成一個自由的香港」，稱需謹慎與本港交流。

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巴黎羅浮宮借出13件珍品供香港故宮開幕展

香港故宮宗旨之一亦包括促進與世界文明對話，《香港01》曾於5月底向多間外國博物館查詢有否收到香港故宮的合作邀請，大英博物館當時回覆稱，未有收到香港故宮開幕的相關邀請，遂未能回應，至於其餘博物館包括法國吉美國立亞洲藝術博物館（Musée Guimet）、美國現代藝術博物館（Museum of Modern Art）及美國波士頓美術館（Museum of Fine Arts, Boston）等，至截稿前未有回覆。

香港故宮的開幕展，將會展出由巴黎羅浮宮借出的13件珍品。館方早前另透露，將於今年11月推出「列支敦士登皇室收藏展」，亦正與其他博物館洽談合作事宜。

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