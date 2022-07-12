紅黃碼加電子手環　田北辰憂欠執法變無牙老虎：畀人印象為做而做

香港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂宣布將於本周五（15日）起要求居家隔離確診者必須佩戴電子手環，以追蹤有否離開住所，又正籌劃仿效內地的健康碼，安心出行轉實名制下引入紅黃碼制度，識別確診者及入境檢疫人士，限制他們進入高危地方，但暫未知何時推出。



實政圓桌立法會議員田北辰今早（12日）在電台節目指，認同佩戴電子手環措施，但擔心若當局無足夠人手執法，會成「無牙老虎」。他建議，當局應善用現有的工具，將檢疫人士或緊密接觸者的疫苗通行證短暫停用，待他們完成檢疫或檢測後再恢復，其實功能上已等同黃碼。



科技創新界立法會議員邱達根則指，現行安心出行不會雙重認證使用者身分，有其漏洞，認為實名制屬必要；醫療衞生界立法會議員林哲玄亦指出，新安排有助確保確診人士及有傳播風險的人進入高風險場所。



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田北辰：居家檢疫早應佩戴電子手環

實政圓桌立法會議員田北辰在電台節目《千禧年代》指，確診者以往居家檢疫沒佩戴電子手環屬漏洞，認為政府「一早應該咁做」，不過，他坦言不知道當局是否有足夠人手去留意著所有佩戴電子手環的確診者仍然留家，形容做法「思想正確」，但若無足夠人手，有機會變成「無牙老虎」。

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增紅黃碼須時間解釋 田北辰：咁疫苗通行證仲用唔用？

田北辰指，現時已有疫苗通行證，算是已經實名，政府現時提出安心出行程式轉實名制，並引入紅黃碼制度，「有少少畀人印象為做而做，搬內地套野落嚟。」他續坦言，澳門跟足內地，一樣爆疫，相反香港疫情再嚴峻，亦從未試過商場要關閉。

他續指，市民經過一段長時間，才熟習疫苗通行證、安心出行，突然再多一個紅黃碼，「又有排解釋，咁疫苗通行證仲用唔用？」推行實名制，同時也需考慮是否有足夠人手配合執法，「香港人最唔鍾意畀三唔識七嘅人查。」

田北辰。（資料圖片）

建議善用現有工具 短暫停用檢疫人士疫苗通行證

他提到，確診者理應在家，不會用到安心出行，也不相信港人確診後會隨意外出。他認同，政府應善用現有的工具，將檢疫人士或緊密接觸者的疫苗通行證短暫停用，待他們完成檢疫或檢測後再恢復，其實功能上已等同黃碼。

什麼人會「紅碼」？有什麼限制？ 確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等 什麼人會「黃碼」？有什麼限制？ 家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動

林哲玄。（林劍攝）

林哲玄：新安排可確保確診及有傳播風險人士進入場所

醫療衞生界立法會議員林哲玄則在商台節目表示，相信相關措施最重要目的在於方便抵港人士，縮減酒店檢疫日數。他又提到，以往檢疫人士佩戴電子手環，都有人「走甩咗」，所以有必要配合紅黃碼制度。

他又認為，現行安心出行中，只有疫苗接種紀錄，即使是確診者，只要有接種紀錄，仍能進入場所，相信新安排有助確保確診人士及有傳播風險的人進入高風險場所。

科技創新界立法會議員邱達根亦表示，歡迎相關安排，坦言以往「安心出行加針卡係唔會雙重核證係咪你」，借用他人的疫苗通行證進入場所的漏洞一直存在，為著更好防範，實名制屬必須。

邱達根。（高諾恆攝）

邱達根：不需一見安心出行就如驚弓之鳥

至於私隱問題，邱達根認為安心出行實名制後仍難做到追蹤功能，而現行安排下，其實市民出入部份場所需要反掃疫苗通行證，已有很多個人資料儲存在不同地方，甚至手機上不同的程式亦有一直截取用戶的資料，認為市民不需要「一見安心出行就驚弓之鳥。」

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