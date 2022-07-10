安心出行實名制｜科技專家料需上載個人資料　推健康碼須審慎

醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）表示，考慮參考內地及澳門，增設健康碼制度，及要安心出行實名制。有資訊科技專家表示，安心出行實行登記並不困難，只需上載個人資料至中央系統；而現時疫苗通行證已「變相」實名，政府或有需要考慮市民的接受程度，而且「紅碼」對象必須清晰明確，否則引起恐慌及擾民。



有醫生指，安心出行實名制後，政府可加快追蹤速度，盡快掌握確診者及密切接觸者行蹤。



▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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政府掌握用戶資料按風分發「紅碼」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，安心出行轉用實名制並不困難，只需要求使用者上載個人資料登記即可，而參考內地及澳門，健康碼會向高危群組發放「紅碼」，無法進入個別場所，相信安心出行實名制後，政府可掌握用戶資料，按風險程度分發「紅碼」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，安心出行轉用實名制並不困難，但要考慮市民程度。（資料圖片）

方保僑提折衷方法節省追蹤時間

不過，方保僑指出，現時疫苗通行證已變相實名制，當食肆出現確診，政府可以向食肆索取紀錄，再向指定市民發出強檢令。他認為如果將食肆紀錄改良成自動上載中央系統，便可節省追蹤時間，「香港環境同內地和澳門不同，市民對『實名』有避忌，商界會唔會因為咁做唔到生意？或者需要考慮及協調。」

方保僑又稱，發放「紅碼」的目標群組要清晰，否則可能擾民，製造恐慌，而健康碼需要表列處所配合，「食肆有員工反掃安心出行，但商場就可能要管得緊啲」；而本港已有不少市民曾感染新冠肺炎，是否需要用嚴厲的方式限制市民出入，需要各部門與社會溝通。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，Omicron傳播力強，政府需加快追蹤速度，阻截病毒傳播。（林若勤攝）

梁子超：可考慮向進入高風險場所人士發健康碼

呼吸系統專科醫生梁子超表示，Omicron傳播力強，政府需加快追蹤速度，阻截病毒傳播，安心出行實名制後，政府可以更快掌握染疫處所的患者及密切接觸者行蹤，從而發出檢疫令及隔離令，他認為可向曾經進入高風險表列處所人士發放健康碼，要求檢測陰性後才可進入處所。他又指，如使用健康碼限制確診人士，亦需要手環等配合，否則家居檢疫人士者仍然可以離開住所或容許他人上門。

有患者成功入食肆圖播毒 判監1年

本港過往曾有確診人士違反檢疫隔離令，九龍城裁判法院日前裁定，一名28歲男子涉於今年2月明知確診，仍然外出乘搭交通工具，以及光顧多間食肆，他承認11項使其他人蒙受感染的危險罪，被判監禁1年。

政府亦曾多次表明，有強檢人士未有遵從公告檢測，醫務衞生局早前向立法會提交資料，截至6月25日，當局向六間餐飲處所，發出27張定額罰款告票及69張強制檢測令，其中一度出現群組爆發的中環蘭桂坊酒吧Zentral，涉及19張定額罰款告票，即被罰19萬元，佔了七成告票。