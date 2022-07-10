新增2992宗確診　研推實名制安心出行　衞生署認現時追蹤有困難

第五波疫情反彈，今日（10日）新增2,992宗，比昨天稍微減少三宗。醫務衞生局局長盧寵茂在電視節目表示，將考慮參考內地及澳門做法，增設健康碼制度，並推行實名制安心出行。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君對此沒有其他補充，相信政府會再公布。但認為現時當局確認食肆出現爆疫，才可向相關部門索取資料，故追蹤時會有時間性的局限。而且現時雖然是以疫苗通行證作追蹤，惟有時所登記電話未必找到該名人士。



本港今日新增2,992宗確診個案，本地個案佔2,773宗，包括1,194宗為直接核酸檢測陽性及1,579宗快速測試陽性覆檢後確診，而輸入個案佔219宗。

張竹君︰相信政府會有公布

盧寵茂早前表示， 政府將考慮參考內地及澳門做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記。張竹君對此表示，對局長的方向性政策並沒有補充，相信政府會有公布。

她又指，如有確診個案，會將安心出行紀錄上載，視乎有沒有食肆多人確診爆發，當局才可向相關部門索取資料，故追蹤時會有時間性的局限。現時雖然是以疫苗通行證作追蹤，惟有時所登記電話未必找到該名人士，相關人士亦有可能不聽電話，或者無詳細資料，有時追蹤上會出現困難。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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本港增46宗BA.2.12.1確診 34宗為本地無源頭個案

另外，本港新增46宗BA.2.12.1個案，包括12宗有流行病關聯個案，及34宗本地暫無源頭個案。本港亦新增九宗BA.4或BA.5個案，其中有六宗與其他個案相關，餘下三宗為本地無源頭個案，患者分別居住在北角雲景道恆景園、銅鑼灣摩頓臺灣景樓及屯門新屯門中心6座。

張竹君指，輸入個案今佔200多宗，而確診數接近3000宗，輸入比例少於10%，但本地傳播由輸入的走漏個案引起。此外，本地BA.4或BA.5個案比例雖比6月有所上升，但仍少於1%，當局會持續觀察情況。疫情趨勢方面，假如一切不變個案數字會一直上升，但若市民謹守社交距離，少去街等「未必升得快。」

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大埔匡智松嶺第三校須停課一周

學校方面，今日新增一宗特殊學校呈報個案，涉及大埔匡智松嶺第三校，有一名學生家人確診，同班的4名學生被列為密切接觸者，該校須停課一周。

院舍方面，當局接獲一宗殘疾院舍呈報個案，涉及匡智愛東宿舍，三名院友及一名職員確診，18名院友被列為密切接觸者。