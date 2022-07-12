酷熱天氣工作易中暑　勞聯︰僱主未必跟從指引　促熱疾病納職業病

夏日炎熱潮濕，戶外工作有更高風險中暑，早前一名修樹工人疑難抵酷熱天氣中暑暈倒，送院後不治。勞聯立法會議員林振昇今早（12日 ）在電台節目上指，現存職安健法例較籠統，即使勞工處有推出「預防工作時中暑的風險評估」，惟並非所有僱主會跟從。

他促請政府在7及8月加強宣傳，如成效不理想，應考慮將相關評估列為法定要求，甚或檢討10多年未改的職業病列表，將熱疾病納入其中。



▼夏日長時暑在戶外工作有中暑風險▼



職安健法例較籠統 指引未必人人跟

勞聯立法會議員林振昇今早在電台節目上指，現行職安健法例較籠統，只要求僱主為員工提供安全合理的工作環境，並無列明酷熱天氣下的工作安排。即使勞工處有推出「預防工作時中暑的風險評估」，當中有較清晰的指引及評估，如工作場所內的通風、是否有可遮陰地方休息等，甚或提到酷熱天氣下，戶外工作最好在早上10時前或下午4時後進行，惟並非所有僱主會跟從。

林振昇指，即使勞工處有推出「預防工作時中暑的風險評估」，並非所有僱主會跟從。。（資料圖片）

林振昇舉例提到，現時很多戶外工作，包括戶外清潔、樹木園藝、滅蟲等，有從事滅蟲的工友分別跟他提過，有些僱主容許工作40分鐘後休息，有些則無這類安排，或要在酷熱天氣下連續工作兩三小時。

▼7月11日 天晴酷熱氣溫創今年新高▼



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促政府加強宣傳 考慮列為法定要求

林振昇續指，現時勞工處的「預防工作時中暑的風險評估」只是指引，屬建議性質，僱主不一定要跟從。他建議當局趁七八月較多酷熱天氣的日子，加強向僱主宣傳，如成效不理想，政府應考慮下一階段，將相關評估列為法定要求，甚或一併檢討10多年未改的職業病列表，將熱疾病納入其中。

▼早前有修樹工人疑難抵酷熱天氣中暑暈倒，送院後不治▼

